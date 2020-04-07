علوم وتكنولوجيا

ميزة جديدة قد تجتذب الملايين إلى يوتيوب

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بدأ القائمون على موقع "يوتيوب" بتطوير ميزة جديدة هدفها اجتذاب عدد أكبر من المستخدمين حول العالم.
وتبعا للمعلومات فإن موقع "يوتيوب" وقبل نهاية العام الجاري سيحصل على ميزة جديدة تدعى Shorts، ستمكن المستخدمين من تحميل مقاطع فيديو قصيرة على غرار ما يحدث في موقع TikTok الشهير.

كما ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بالاستفادة من الموسيقى الموجودة في مكتبة YouTube Music ليرفقوا تلك الموسيقى بمقاطع الصوت القصيرة التي يرغبون بتحميلها على "يوتيوب".


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ويرى الخبراء أن هذه الخطوة من "يوتيوب" ستساعدها على تعزيز منافسة بقية المواقع المتخصصة بنشر ومشاهدة الفيديوهات عبر الإنترنت، وخصوصا موقع TikTok والذي تشير إحصائيات App Annie إلى أن نمو أعداد متابعيه ازداد بنسبة 125% في شهر يناير الفائت وحده.

وكانت "يوتيوب" قد أدخلت في العامين الأخيرين العديد من الميزات الجديدة على موقعها لاجتذاب المستخدمين، ومن أبرز هذه الميزات ميزة "القصص" أو Stories التي لاقت شعبية كبيرة في "إنستغرام" و"فيسبوك" أيضا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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