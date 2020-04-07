تسلا تكشف عن كيفية صناعة أجهزة التنفس بقطع غيار السيارات

نشرت شركة صناعة السيارات الأمريكية (تسلا) Tesla تسجيلًا مصورًا على موقع يوتيوب عرضت فيه نظرة من وراء الكواليس على عملية تصميم جهاز التنفس الصناعي.

وتعد تسلا إحدى شركات صناعات السيارات التي تعمل على إعادة تجهيز منشآتها لبناء أجهزة تنفس صناعي لمرضى الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 الذي أصاب حتى الآن أكثر من مليون إنسان في جميع أنحاء العالم وتسبب في وفاة عشرات الآلاف.

وعلى غرار شركتي فورد وجنرال موتورز، يبني مهندسو تسلا أجهزة التنفس الصناعي باستخدام أجزاء لسياراتها، ويرجع السبب في ذلك إلى أن قطع غيار السيارات متوفرة. فعلى سبيل المثال، يستخدم جهاز التنفس الخاص بتسلا نظام المعلومات والترفيه لحاسوب سيارتها Model 3، الذي يتحكم بدوره في تدفق الهواء. ويُستخدم خزان الهواء المعلق بوصفه غرفة خلط الأكسجين. ومن بين الأجزاء الأخرى، يستخدم الفريق أيضًا شاشة تعمل باللمس من Model 3 بوصفه وحدة للتحكم بالجهاز.

وكانت تسلا – إلى جانب عدد من شركات صناعة السيارات الأمريكية – قد تعهدت بتقديم الدعم إما للتبرع بالإمدادات أو تقديم الموارد لصنع المزيد من أجهزة التنفس الصناعي. وتعمل فورد مع شركة GE لتوسيع إنتاج أجهزة التنفس مع استخدام مواردها الخاصة لبناء فتحات التهوية وأجهزة التنفس والدروع الواقية.