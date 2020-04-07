شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 مزايا بتحديث iOS 13.4 الجديد على هواتف أيفون.. الحفاظ على البطارية أهمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفر أخر تحديث لنظام تشغيل هواتف أيفون والذى حمل الإصدار iOS 13.4، عدد من المميزات الجديدة، منها: مشاركة مجلدات iCloud مع الآخرين، وملصقات Memoji الجديدة، ودعم CarPlay لتطبيقات التنقل الخارجية، وغيرها الكثير من التطبيقات، وفيما يلى نعرض مجموعة من أبرز هذه المميزات كما يلى:

- الحفاظ على البطارية

لعل ترك الهاتف متصل بالشاحن لفترات طويلة قد يؤثر على عمر البطارية بمرور الوقت، إلا أن نظام iOS 13 يضم ميزة جديدة تعرف بـ "Optimized battery charging"، والتى تعرف عادات الشحن، ومنع البطارية من الوصول إلى نسبة 100% من الشحن.

- شريط تمرير جديد بمتصفح سفاري

عند تصفح الويب من خلال متصفح سفاري، سيظهر لك شريط تمرير جديد في الجهة اليمنى من الشاشة، وبدلاً من أن تستخدمه كطريقة سهلة لتحديد مكانك داخل الصفحة، يمكنك الآن استخدامه للتمرير بشكل أسرع.

- التقاط صور للمستندات عبر تطبيق الملفات

يتيح تطبيق الملفات الآن تصوير المستندات ضوئيًا "Scan "وحفظها مباشرة في جهازك أو في التخزين السحابي بسرعة.

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- البحث فى رسائل iMessage السابقة

من المعروف أن البحث عن الرسائل السابقة في تطبيق iMessage صعبًا، إلا أن التحديث الجديد غير ذلك، حيث يمكنك البحث عن كلمة أو عبارة داخل الرسائل، وستُعرض لك النتائج على الفور.

- مشاركة الصور مع معلومات الموقع أو بدونها:

تضم الصور التي تلتقطها بهاتفك الايفون بيانات الموقع التي تم التقاطها به، إلا أن التحديث الجديد اتاح حذف معلومات الموقع من الصور عند مشاركتها مباشرة من تطبيق الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني أو الرسائل.

- أخذ لقطات شاشة طويلة لمواقع الويب:

وفر تحديث iOS 13.4 ميزة جديدة تتيح لك التقاط صورة طويلة واحدة للمقال بالكامل، حيث تعمل هذه الميزة في تطبيقات آبل الرئيسية فقط مثل: متصفح سفاري، والبريد الإلكتروني، وخرائط آبل، وتطبيق Numbers، وPages، وKeynote.