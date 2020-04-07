شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسائل للحث على البقاء بالمنزل تظهر للاعبى كاندى كراش وعدد من ألعاب الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنصح وكالات الصحة العامة الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت فى ممارسة ألعاب الفيديو بالخروج والاختلاط فى الظروف العادية، لكن تزامنا مع انتشار COVID-19، تعمل إدارة الثقافة الرقمية والإعلام والرياضة (DCMS) التابعة لحكومة المملكة المتحدة مع أكبر مطورى ألعاب الفيديو فى بعض البلدان لنصح اللاعبين بالبقاء فى المنزل، ففى المرة القادمة التى تلعب فيها كاندى كراش أو Dirt Rally 2.0 ، فمن المحتمل أن ترى مثل هذه الرسائل.

تأتى المساهمة الأبرز من شركة كينج الأمريكية، والتى ستعرض إعلانات حملة الحكومة البريطانية Stay at Home, Save Lives داخل ألعاب الهواتف الذكية، بما فى ذلك داخل Candy Crush Saga.

كما تبرعت الشركة بـ 230 مساحة إعلانية "ملصق رقمي" فى أنحاء لندن للوكالة لاستخدامها فى رسائل الصحة العامة، وهذه مساحات كانت ستستخدمها الشركة للترويج لألعابها.

إذا كنت من محبى Dirt Rally 2.0 ، يمكنك بالفعل مشاهدة ملصقات Stay At Home داخل لعبة السباق الشهيرة، التى أصبحت واحدة من ألعاب PlayStation Plus المجانية لهذا الشهر.

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وقالت شركة Codemasters المطورة اللعبة، أنها تستكشف كيفية إضافة رسائل مماثلة إلى ألعابها الأخرى، وكذلك جعلها مرئية للاعبين فى الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا.

أخيرًا وليس آخرًا، سترى أيضًا نصائح Stay At Home على شاشات تحميل الألعاب من شركة Rebellion، المطور للعبة Sniper Elite.

وتقول الحكومة إنها تعتبر ألعاب الفيديو أداة "إبداعية وموجهة وفورية" لتوصيل رسالة أساسية منقذة لحياة الناس، وتطلب من المطورين الآخرين التقدم والمساعدة بطريقة مماثلة.

ومع وجود ما يقرب من 37 مليون شخص فى بريطانيا يلعبون ألعاب الفيديو بطريقة أو بأخرى، هناك أيضًا ما يمكن قوله عن حجم المبادرة، علاوة على ذلك، من المرجح أن تستفيد البلدان الأخرى من الإعلانات نظرًا لأن معظم الألعاب لديها جماهير عالمية.