شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تؤجل Prime Day لأغسطس المقبل.. وتوقعات بخسارتها 100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة أمازون تخطط لتأجيل حدثها السنوي لمشتركي خدمات برايم Amazon Prime حتى اغسطس القادم بسبب فيروس كورونا، حيث أشار تقرير لوكالة رويترز أن الشركة ناقشت موضوع تأجيل حدث التخفيضات خلال اجتماع داخلي للشركة؛ حيث تقدر أمازون الخسائر المتوقعة بناء على اتخاذ هذا القرار بحوالي 100 مليون دولار نظراً لكمية الأجهزة الفائضة التي ستضطر لبيعها بخصومات نتيجة للتأخير.

وبحسب التقرير، فيعد Prime Day حدث رئيسي لشركة أمازون، والذى لا يقل أهمية عن "سايبر مونداي" أو "الجمعة السوداء"، إذ تحقق فيه الشركة مبيعات كبيرة، إذ قالت الشركة أن أمازن برايم 2019 قد حقق أكبر مبيعات في تاريخ الشركة، حيث تم عقد الحث وقتها فى 15 و16 يونيو.

لكن الشركة لم تكشف حتى الآن عن أرقام الأجهزة والمنتجات التي باعتها خلا الحدث بنسخته الخامسة لكنها اكتفت بالقول أنه حقق نجاحاً غير متوقع ومبيعات ضخمة لأجهزة أمازون المختلفة، كما لم تعلق الشركة بعد على خبر تأجيل النسخة السادسة من أمازون برايم سواء بالتأكيد أو النفي.

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على جانب أخر كشفت تسريبات جديدة، أن شركة أمازون تطور حاليا على منصة بث ألعاب مشابهة لـ Google Stadia و GeForce Now من Nvidia، حيث ترغب الشركة في الاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية في شيء مختلف والتنافس في سوق الألعاب أيضًا، وذلك بحسب موقع GSM الهندى.

ولعل الحقيقة المثيرة للاهتمام هي أن Amazon كانت تعمل على لعبة تسمى Crucible منذ عام 2014، وإلى جانب تلك اللعبة، ستقوم الشركة بإحضار لعبة أخرى تسمى New World، والتي تتناسب مع نوع اللعبة الضخم المتعدد اللاعبين عبر الإنترنت.