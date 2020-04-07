شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثغرة خطيرة بهواتف أيفون وأجهزة Mac تتيح للهاكرز اختراق الكاميرا والمايك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تستخدم جهاز Mac فى المنزل أو تعتمد على هاتف أيفون للتواصل مع أهلك وأصدقائك، فعليك بالحصول على آخر تحديثات الأمان على الفور، إذ اكتشف الباحث الأمنى ​​رايان بيكرين ثغرات فى متصفح سفارى، والتى تم إصلاحها مؤخرًا، لكنها سمحت للهاكرز باختراق الكاميرات والميكروفونات على أجهزة iOS و macOS.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يمكن لموقع ويب ضار أن يخدع Safari للاعتقاد بأن الصفحة لها نفس أذونات الكاميرا والميكروفون التى قمت بمسحها بالفعل، مثل Skyp، ولن يحتاج المهاجم سوى إلى مجموعة من عناوين الويب المصممة خصيصًا مع النصوص البرمجية للقيام بهذه الخدعة.

إذا نجح، يمكن للجانى اختراق الصوت والفيديو والتنصت على الضحايا بهدوء، وقد تكون هذه مشكلة خطيرة بشكل خاص عندما يعتمد الكثيرون على كاميرات الويب للاجتماعات والفصول عن بعد خلال جائحة COVID-19.

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قامت شركة آبل بإصلاح المشكلات بسرعة نسبيًا بعد الكشف الأولى فى ديسمبر، مع وجود تصحيحات تليها فى يناير ومارس.

وقد حصل رايان بيكرين، مهندس الأمن السابق فى Amazon Web Services، على مكافأة بقيمة 75000 دولار من أبل من خلال برنامج أبل Security Bounty، بعد اكتشافه هذه الثغرة.

جدير بالذكر كشفت أحدث التوقعات أن شركة أبل تستعد للإعلان عن هاتفها الجديد iPhone 9 يوم 15 أبريل الجارى، على أن تبدأ الشركة الأمريكية بشحن الهاتف يوم 22 من أبريل، حيث تم الكشف عن هذه التوقعات من خلال تغريدة جديدة على صفحة المسرب الشهير Jon Prosser.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد أكد على أن شركة أبل بدأت فى الاستعداد للإعلان عن هاتف iPhone 9 خلال شهر أبريل الجارى، كما أشار إلى أن إعلان الشركة سيكون فى يوم 15 من أبريل.