شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح ميزة طال انتظارها لهواتف أيفون بتحديث ios 14 المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أحدث التسريبات عن خطط أبل لإتاحة عدد من المميزات الجديدة في نظام iOS 14، والتى يأتى على رأسها ميزة تخصيص النظام بتوسع أكبر، حيث ستتيح الشركة للمستخدمين تخصيص خلفية الإعدادات، وإضافة علامات التبويب من بين مميزات أخرى.

وبحسب موقع gizchina الصينى، فكشفت تسريبات تم نشرها عبر حساب [email protected] والتى تشير إلى أن النظام يجلب ميزة التخصيص للمستخدمين، حيث يتيح تغيير شاشة الخلفية في قائمة إعدادات النظام، كما يأتي النظام بتبويب "Collections".

فيما ينتظر أن تظهر الخلفيات الخاصة بالإصدار الحالي iOS 13 في تبويب منفصل، بينما تظهر فئة ثالثة في الخلفيات بعنوان "Classic Stripes"، لذا سيحصل المستخدمين على حرية أكثر في اختيار الخلفيات في الإصدار الجديد من النظام، فيما تشير التوقعات إلى أن تبويب Collections سيعود لمكتبة الصور الخاصة بالمستخدم، والتي سيتاح استخدامها أيضاً كخلفيات للشاشة، وهي من المميزات التي غابت عن نظام تشغيل iOS.

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كما تشير التسريبات الجديدة إلى وجود ميزة أخرى تعرف بـ "Home Screen Appearance"، والتى ستتيح للمستخدمين تغيير تصميم الشاشة، بتجربة تحاكي تطبيق Apple Watch.

على جانب أخر تخلت شركة "أبل" الأميركية مؤقتا عن إنتاجها المعتاد من الأجهزة الإلكترونية، وأدخلت خطا جديدا لتصنيع معدات طبية واقية، تماشيا مع التوجه العالمى لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المدير التنفيذى للشركة العملاقة تيم كوك، عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن "أبل" تعمل على إنتاج 20 مليون كمامة مخصصة للأطباء والممرضين، فضلا عن تصميم "دروع" شفافة واقية للوجه.