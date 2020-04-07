شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا تصنع شركة تسلا للسيارات أجهزة التنفس الصناعى لمكافحة كورونا؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر شركة تسلا للسيارات الكهربائية المملوكة للملياردير إيلون ماسك، جهاز التنفس الصناعى الجديد الخاص بها، المصمم للمساعدة فى تخفيف النقص الناجم عن تفشى فيروس كورونا، ونشرت الشركة مؤخرا مقطع فيديو على موقع يوتيوب، يظهر نسخة مفككة وكذلك أخرى معبأة من جهاز التنفس الصناعى، والذى سيتم إرساله إلى المستشفيات المحتاجة.

وفقًا لـشركة تسلا، سيتم تصنيع أجهزة التنفس الصناعى من الأجزاء المستخدمة فى إنتاج سيارة Tesla 3 نظرًا لأن الشركة على دراية واسعة بمثل هذه المكونات، وقال أحد مهندسى Tesla فى الفيديو: "نريد استخدام أجزاء نعرفها جيدًا ، ونعرف موثوقيتها، ومتوفرة بأعداد كبيرة".

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، هناك نقص فى أجهزة التنفس فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يصاب المزيد والمزيد من الأشخاص بالفيروس، وحتى يوم 6 أبريل ، تم تأكيد 337،915 حالة إصابة فى الولايات المتحدة، كما تسبب الفيروس فى 9،662 حالة وفاة.

Advertisements

من بين الأجزاء التى سيتم إعادة استخدامها من قبل Tesla هى شاشة المعلومات والترفيه وجهاز الكمبيوتر الخاص بها، الذى يساعد على تشغيل ميزات مثل القيادة الآلية.

كما أنها تستخدم أجزاء تستخدم عادة فى تطوير نظام S Model، إذ تدعى شركة Tesla أيضًا أن استخدام هذه الأجزاء سيسرع من عملية التصنيع ويضمن نظريًا إرسال أجهزة التنفس إلى المستشفيات فى الوقت المناسب.

وأرسلت شركة Tesla بالفعل بعض أجهزة التنفس إلى المستشفيات فى نيويورك، إلا أنها تعرضت لانتقادات واسعة، ففى الأسبوع الماضى اتهم ماسك بإرسال نوع خاطئ من أجهزة التنفس إلى مستشفيات نيويورك، على الرغم من إعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرًا أن أجهزة BiPAP و CPAP مثل تلك التى سلمتها Tesla ، يمكن استخدامها كبديل لجهاز التنفس التقليدى لدعم الحياة، حيث تواجه المستشفيات نقصًا فى أجهزة أكبر وأكثر تعقيدًا ومكلفة.

وفى تغريدة نفى ماسك نهائيا هذه الاتهامات، وذكر أن أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك قد طلب كلًا من الأجهزة.