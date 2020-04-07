شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون "تواليت" ذكى يكتشف 10 أمراض خطيرة.. السرطان من بينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور الباحثون بجامعة ستانفورد مرحاض ذكى يمكنه اكتشاف علامات الأمراض المختلفة فى البراز والبول، إذ تدمج أداة داخل وعاء المرحاض العادى، والتى تستخدم الكاميرات وشرائط الاختبار وأجهزة الاستشعار لتحديد العلامات التحذيرية لما يصل إلى عشرة أمراض، بما فى ذلك السرطان والسكر وأمراض القلب.



أداة التواليت

تستخدم التكنولوجيا مزيجًا من مسح بصمات الأصابع والصور الفوتوغرافية للشرج للتمييز بين المستخدمين عند الجلوس، ويتم إيداع البيانات فى خادم سحابى آمن للتحليل، وفقًا للفريق المطور للأداة فى جامعة ستانفورد.

قال الدكتور سانجيف جامبير، الأستاذ فى جامعة ستانفورد: "نعرف أنها تبدو غريبة، ولكن كما اتضح، فإن بصمتك الشرجية فريدة من نوعها، إذ يتم استخدام عمليات المسح - سواء الإصبع أو غير الأصابع - كنظام التعرف لمطابقة المستخدمين ببياناتهم المحددة."



الاداة المدمجة بالتواليت

تتصل الأداة بتطبيق يمرر المعلومات إلى فريق طبى يعينه المريض من أجل التشخيص الكامل والاختبارات الأخرى، إذا لزم الأمر.

تعد حماية البيانات أمرًا بالغ الأهمية لجهاز يجمع بيانات شخصية وحساسة للغاية، ويقول البروفيسور جامبير إن الفريق جعل هذا الأمر أولوية قصوى.

وأضاف جامبير: "لقد اتخذنا خطوات صارمة لضمان عدم تحديد جميع المعلومات عند إرسالها إلى السحابة وحماية المعلومات - عند إرسالها إلى مقدمى الرعاية الصحية - محمية بموجب قانون نقل التأمين الصحى والمسؤولية".

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تواليت ذكي

يقيد قانون نقل التأمين الصحى والمساءلة فى الولايات المتحدة الكشف عن سجلات الرعاية الصحية.

وقال الباحثون إن ما يسمى بتقنية "المرحاض الذكي" يمكن أن تكون مفيدة للأفراد الذين لديهم استعداد وراثى لأمراض معينة، وسيكون مفيدًا للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبى (IBS) أو سرطان البروستاتا أو الفشل الكلوي.