شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 حاجات لازم تخلى بالك منها وانت بتعقم الكمبيوتر أو الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال فيروس كورونا ينتشر حول العالم، فيما ترتفع أرقام المصابين بشكل يومي، وبينما تتخذ الوكالات الحكومية والحكومات الخطوات اللازمة للحد من انتشار العدوى، من المهم أيضًا أن نكون حذرين على المستوى الشخصي، حيث تتمثل إحدى طرق حماية أنفسنا في الحفاظ على نظافة هواتفنا وأدواتنا الأخرى لأنها "أسطح قابلة اللمس" لمعظمنا، وبالإضافة إلى أيدينا، نحتاج أيضًا إلى الحفاظ على أدواتنا نظيفة في هذه المعركة ضد Covid-19، وفيما يلى مجموعة من النصائح المهمة التى يجب مراعاتها عند تنظيف أدواتك ، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة:

- تجنب وصول الرطوبة إلى منافذ الأجهزة، فيجب أن تتأكد من عدم رش أي سائل مباشرة على جهازك، تذكر أن الهدف هو الحصول على جهاز نظيف يمكنه العمل فى النهاية.

- استخدم واقيات الشاشة، حيث تحتوي بعض الأجهزة الذكية على طلاء مقاوم لبصمات الأصابع على أدواتها، ويمكن أن تتلف هذه المنتجات عند تعرضها لمنتجات التنظيف الكاشطة، لذلك ، من الآمن استخدام واقي الشاشة قبل استخدام مطهر.

- تأكد من عدم تسرب الماء أو أي محلول آخر إلى منفذ USB أو الميكروفون أو أي فتحات أخرى في جهازك.

Advertisements

- لا توجد منتجات خاصة لتنظيف الادوات، فيمكن يمكن استخدام محلول الماء و 70٪ من كحول الأيزوبروبيل، فقط قم بتطبيق هذا الحل على قطعة قماش صغيرة خالية من الوبر لتنظيف لوحات مفاتيح الكمبيوتر المحمول والأسطح الخارجية للهواتف والأجهزة اللوحية.

- يمكن استخدام مناديل مطهرة، وهي المناديل المستخدمة لتنظيف الجلد والأسطح لقتل الجراثيم والفيروسات على الأجزاء الخارجية غير المسامية من هواتفك المحمولة.

- تأكد من جفاف جميع الأسطح قبل تشغيل الطاقة فى جهازك.

- لا تنس أن تغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل بعد تنظيف أدواتك.