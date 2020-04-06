تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هواتف Infinix Note 7 وNote 7 Lite بتصميم ثقب الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Infinix رسمياً اليوم عن الإصدارات الجديدة من هواتف Infinix Note 7 وNote 7 Lite التي تنطلق بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية وبطارية بقدرة 5000 mAh.

هاتف Infinix Note 7

يتميز هاتف Infinix Note 7 بشاشة LCD بحجم 6.95 إنش، وتصميم Infinity-O، والتي تدعم جودة عرض HD بلس، بدقة 720 في 1640 بيكسل، كما يضم رقاقة معالج Helio G70 من MediaTek، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت ويدعم التخزين الخارجي عبر microSD.

كما يضم هاتف Infinix Note 7 مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويدعم الهاتف تقنية التعرف على الوجه، أيضاً يضم هاتف Note 7 مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.79، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير بفتحة عدساتf/2.4، مع كاميرة للإضاءة المنخفضة بفتحة عدسات f/1.8.

أيضاً يضم هاتف Infinix Note 7 مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة الذي يأتي في الجانب الأيسر، أيضاً يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 10، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن بقدرة 18W، كما يدعم الشحن عبر منفذ micro USB.

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هاتف Infinix Note 7 Lite

يتميز هاتف Note 7 Lite بشاشة LCD بتصميم Infinity-O وبحجم 6.6 إنش، وجودة عرض HD بلس، أو بدقة 720 في 1640 بيكسل، ومن المتوقع أن يضم معالج Helio P22 حيث لم يؤكد على الموقع الرسمي حتى الآن.

كما يضم كرت شاشة IMG GE8320 بسرعة 650MHz، أيضاً يأتي هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD.

ويضم هاتف Note 7 Lite مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يدعم أيضاً تقنية التعرف على الوجه، وتضم الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير بفتحة عدسات f/2.4، بينما يأتي المستشعر الأخير بفتحة عدسات f/1.8 لدعم التصوير في الإضاءة المنخفضة.

هاتف Note 7 Lite يأتي أيضاً بمستشعر في الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يتميز بقياسات 165 في 76.8 في 8.7مم، ويضم بطارية بقدرة 5000 mAh، مع شاحن 10W، ويدعم الشحن عبر منفذ micro USB.

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