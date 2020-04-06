رصد أدلة جديدة تلمح لقدوم الهاتف iPhone 9 في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف iPhone SE2 والمعروف أيضًا بإسم iPhone 9، هو الهاتف الذكي القادم من شركة آبل، والذي كان من المفترض أن يصل في شهر مارس الماضي، ولكن لم يحدث ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا. أما وقد قلنا ذلك، فقد تردد الآن أن هذا الهاتف سيصل في اليوم 15 من شهر أبريل الجاري.

هذا التاريخ الجديد يبدو منطقيًا أكثر الآن بعدما ظهرت صفحة للهاتف على المتجر الإلكتروني الصيني JD.Com. ومن المثير للإهتمام أن الصفحة تشير إلى الجهاز بإعتباره iPhone 9 وليس iPhone SE2 أو iPhone SE 2020 كما تردد سابقًا. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذه الصفحة لا تعرض أي معلومات حول المواصفات التقنية للهاتف، وتاريخ محدد للإطلاق، ولكن هذا لا يزال يمثل دليلاً قويًا على قدوم الهاتف في المستقبل القريب.

بالعودة إلى التقارير السابقة، فقد ذكرت أن iPhone 9 سيحصل على تصميم مستوحى من iPhone 8 و iPhone 4 بحيث سيضم الإطار المسطح للهاتف iPhone 4 والزر الرئيسي المزود بمستشعر البصمة Touch ID أسفل الشاشة للهاتف iPhone 8، فضلا عن شاشة بحجم 4.7 إنش، والمعالج Apple A13 Bionic المستخدم في سلسلة هواتف iPhone 11 Series الحالية.

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الشائعات التي تُلمح لقدوم iPhone المنخفض التكلفة قديمة جدًا. بدأت هذه الشائعات في الظهور لأول مرة في العام 2017 ولمحت إلى أنه سيتم الإعلان عنه في أوائل العام 2018، ولكن هذا ما لم يحصل بطبيعة الحال. بدأت هذه الشائعات بالظهور من جديد في أواخر العام 2019، ولكن هل سيكون هذا أخيرًا هو العام الذي سيحصل فيه ملاك iPhone 7 و iPhone 8 على بديلهم الذي طال إنتظاره؟