Vivo تكشف النقاب رسميًا عن الهاتف Vivo V19 مع شاشة Super AMOLED، وأربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا الهاتف Vivo V19 في إندونيسيا قبل شهر من الآن، ولكنه لم يكن هاتف جديد كليًا وإنما نسخة مطابقة للهاتف Vivo V17. أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت شركة Vivo اليوم بإطلاق النسخة العالمية من الهاتف Vivo V19 مع كاميرتين في الأمام، والدعم للشحن السريع بقوة 33W، وبطارية بسعة 4500mAh. وجدير بالذكرأن هذا هو أول هاتف مزود بكاميرا أمامية مزدوجة في ثقب على مستوى الشاشة من شركة Vivo.

الهاتف Vivo V19 الجديد يضم المعالج Snapdragon 712 الثماني النوى، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

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وبغض النظر عن المعالج والذاكرة، فقد تم تزويد الهاتف Vivo V19 الجديد كذلك بشاشة Super AMOLED تمتاز بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD كما أنها تغطي 91.64 في المئة من الواجهة. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فهناك أربع كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية المزدوجة، فهي تضم مستشعر بدقة 32 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية ومستشعر بدقة 8 ميغابكسل في الكاميرا الواسعة الزاوية.

ووفقا لشركة Vivo، فالهاتف Vivo V19 الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4500mAh، ومع مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، كما أنه يأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة FuntouchOS 10. وبالنسبة للمعلومات المتعلقة بالأسعار والتوافر، فسوف يتم الإعلان عنها بشكل منفصل لكل سوق.