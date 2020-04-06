شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخفض سعر أيفون 11 و 11 برو ماكس فى الصين لتعويض الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت أبل فتح متاجرها فى الصين بعد فترة إغلاق طويلة بسبب فيروس كورونا، وإلى جانب العودة إلى الأعمال التجارية، أفادت التقارير أن الشركة الأمريكية قررت تخفيض أيضًا سعر سلسلة هواتف iPhone 11 التى تم إطلاقها العام الماضى فى الصين.

ووفقًا لموقع Suning Tesco الرسمى، تم تخفيض سعر هاتف iPhone 11 Pro Max بمقدار 1600 يوان (225 دولارًا) وأقل إصدار له يبدأ الآن من سعر 7999 يوان (1128 دولارًا).

ومن ناحية أخرى، تم تخفيض سعر iPhone 11 Pro بمقدار 1200 يوان (169 دولارًا)، وبعد خفض السعر، سيتم بيع إصدار 64 جيجا بايت من iPhone 11 Pro بسعر 7499 يوان (1054 دولار)، كما تم تخفيض سعر iPhone 11 بمقدار 500 يوان (70 دولارًا) ويمكن للعملاء الآن شراء نسخة 64 جيجابايت بسعر 4999 يوان (705 دولارات).

وفقًا للتقرير، يعد هذا أول تخفيض كبير فى الأسعار فى الصين منذ إطلاق سلسلة iPhone 11، بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن جميع أجهزة iPhone الثلاثة مدعومة بأحدث شرائح A13 Bionic للشركة وتعمل بنظام iOS 13.

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وتأتى الأجهزة الثلاثة مع دعم بطاقة SIM المزدوجة كما تتضمن تصنيف IP68 الذى يجعل الأجهزة مقاومة للغبار والماء، كما تأتى جميع الهواتف الذكية الثلاثة بثلاثة خيارات مختلفة للتخزين - 64 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت.

ويوفر iPhone 11 Pro Max و iPhone 11 Pro إعداد كاميرا خلفية ثلاثية، إذ تأتى الكاميرا الخلفية مزودة بكاميرا عريضة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل (f / 1.8) مع تثبيت بصرى للصورة وفلاش True Tone وكاميرا ثانوية عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل ومستشعر تليفوتوغرافى 12 ميجابكسل.

ويحتوى iPhone 11 على كاميرا خلفية مزدوجة مع كاميرا 12 ميجابيكسل بزاوية عريضة (f / 1.8) مع تثبيت بصرى للصور وفلاش True Tone وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل مع ما يصل إلى 5x تقريب رقمى.

وتأتى جميع أجهزة iPhone الثلاثة مزودة بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة f / 2.2 للصور الشخصية، كما دعمت بشحن لاسلكى مزود بتقنية Qi.