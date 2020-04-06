شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدو ويندوز 10 يشتكون من عيوب خطيرة بتحديث ويندوز الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت مشاكل جديدة بتحديث لنظام Windows 10، والتى اشتكى منها عدد من المستخدمين، إذ أكد تقرير جديد على أن الإصدار KB4541335 يجلب مزيد من العيوب الواضحة في النظام، ورغم إطلاق مايكروسوفت أكثر من تصحيح لمعالجة العيوب والمشاكل التي تم رصدها في التحديثات السابقة، إلا التصحيحات والإصدارات الجديدة تكشف أيضاً عن مزيد من المشاكل التي تؤثر على المستخدمين بشكل أكبر.

وبحسب موقع gizchina الأمريكى، فقد أطلقت مايكروسوفت الإصدار KB4541335 من نظام تشغيل Windows 10 يوم 24 مارس الماضي، والذي جاء كتحديث اختياري للمستخدمين، إلا أنه أدى إلى حدوث مزيد من المشاكل في النظام.

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فيما سجل مجموعة من المستخدمين شكاوى في قنوات الدعم المختلفة حول التحديث الأخير بشكل خاص، بعد أن تسبب فى مشاكل واضحة وخطيرة لنظام Windows 10، حيث تركز الشكاوى بشكل خاص على ظهور الشاشات الزرقاء في الألعاب، أو عند تشغيل محتوى الفيديو على يوتيوب.

فيما أشار بعض المستخدمين إلى أن تحديث Windows 10 الأخير أدى إلى ارتفاع استهلاك وحدة المعالجة في واجهة النظام، وهو ما يعني أن هذا التحديث الاختياري لا يقدم معالجة جذرية لمشاكل النظام أيضاً.

جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت لم تقدم تصحيح أو حل لهذه المشكلة في الوقت الراهن، إلا أن المعالجة الأفضل لمستخدمي هذا الإصدار هو إزالته والرجوع إلى الإصدار السابق من نظام التشغيل.