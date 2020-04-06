شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل توفر خدمة هامة للقابعين فى المنازل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت "خرائط جوجل" خدمة جديدة وصفت بالحيوية والهامة لكل القابعين فى المنازل، ضمن الإجراءات الاحترازية لتفشى وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19 ، وأوضح تقرير منشور على موقع "إنجادجيت" أن "جوجل مابس" طرحت تحديثا للتطبيق على نظامى تشغيل "أندرويد" و"آى أو إس"، يتضمن إضافة خيارات جديدة للأماكن المحيطة بالمستخدم.

ويقدم تطبيق "خرائط جوجل" معلومات عن المطاعم المحيطة بالمستخدم وإذا ما كان يتوفر بها خيارات التوصيل إلى المنزل أم لا.

وسيكون كل ما على المستخدم الضغط على المطعم فى الخريطة، لتظهر صفحة منبثقة فيها كل المعلومات الخاصة بالمطعم من رقم هاتفه إلى وجود إمكانية توصيل الطلبات إلى المنازل من عدمها.

وفى حال رغبتك فى طلب الطعام إلى المنزل، سيكون عليك الضغط على رقم الهاتف للاتصال بالمطعم.

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وطرحت شركة "جوجل" تلك الميزة الجديدة بصورة تجريبية فى الولايات المتحدة وكندا وفرنسا، وتنوى أن تنشرها فى باقى دول العالم فى الفترة المقبلة للمساعدة فى عدم خروج الناس من منازلهم كإجراء للحد من تفشى وباء كورونا.

ولم تكن هذه الخدمة الاولى التى تطرحها جوجل للمساعدة فى جهود مكافحة كورونا، بل أجرت محادثات مع حكومة الولايات المتحدة لمساعدتها فى معرفة ما إذا كان بيانات موقع المستخدمين يمكن أن تساعد فى تتبع وإبطاء انتشار COVID-19، وستكون البيانات مجهولة ويمكن أن تسمح للمسؤولين برؤية ما إذا كان الناس يبقون على مسافة كافية من بعضهم البعض.

ويريد المسئولون معرفة ما إذا كان بإمكان شركات القطاع الخاص تجميع البيانات بطريقة تسمح للحكومة بتحديد انتشار الفيروس القاتل، وسيتم استخدام البيانات التى تم جمعها لتتبع الأنماط والمجموعات، بدلاً من مراقبة أى فرد، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.