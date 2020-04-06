تكنولوجيا: هاتف vivo V19 ينطلق للأسواق العالمية بكاميرة أمامية مزدوجة في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo رسمياً اليوم عن الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف vivo V19 الذي ينطلق بكاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

ينطلق هاتف vivo V19 ببشاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش وجودة عرض Full HD بلس، كما يدعم تقنية إستشعار البصمة في الشاشة، أيضاً تضم الشاشة كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب يأتي في الجزء العلوي إلى اليمين، مع مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.1، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.3.

كما ينطلق هاتف vivo V19 برقاقة معالج Snapdragon 712 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

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أيضاً يضم هاتف vivo V19 إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية تتميز بحرف L، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل بعدسات macro، كما تدعم كلاً من الكاميرة الأمامية والخلفية نمط التصوير الليلي Super Night، مع ميزة التثبيت الفائق لتسجيل الفيديو.

هاتف vivo V19 يأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، مع منفذ USB-C، ويدعم تقنية البلوتوث 5.0، على أن ينطلق للأسواق باثنان من الألوان هما الفضي والأسود، كما يتم الإعلان عن السعر وموعد إطلاق الهاتف لكل سوق بشكل مستقل.

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