تكنولوجيا: مدير Xbox يؤكد على أنه سيتم الإعلان عن ألعاب Xbox Series X قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Phil Spencer مدير قسم Xbox في شركة مايكروسوفت على أن الشركة في طريقها للإعلان عن ألعاب Xbox Series X خلال الفترة القادمة.

في مقابلة أجريت مؤخراً من IGN مع Phil Spencer رئيس قسم Xbox، أشار إلى أن الشركة تستعد للإعلان عن سلسلة الألعاب الجديدة المقدمة لوحدة التحكم في الألعاب الجديدة Xbox Series X، مع توقعات أن تقدم الشركة مجموعة محدودة من العناوين في البداية.

كان Phil قد أشار إلى أن الشركة ستقدم 8 من العناوين الجديدة لوحدة التحكم في الألعاب Xbox Series X في البداية، حيث أكد على أن العدد المحدود من الألعاب لجهاز Xbox Series X في البداية هو الإختيار الأفضل، كما أشار إلى أن تعدد العناوين لن يكون الإختيار الأفضل لوحدة الألعاب الجديدة.

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من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن جهاز Xbox Series X لن يحصل على 8 ألعاب التي أشير إليها من قبل، حيث من المتوقع أن تقدم الشركة عدد أقل من العناوين عند الإطلاق الأول لمنصة الألعاب.

يذكر أن شركة مايكروسوفت لم تقدم تفاصيل عن مستوى تسعير منصة الألعاب القادمة Xbox Series X حتى الآن، وبالمثل أيضاً لم تكشف سوني على سعر وحدة التحكم في الألعاب القادمة، حيث تشير التسريبات إلى أن الأسعار سيكشف عنها في وقت لاحق، وقد كشفت مايكروسوفت عن مواصفات Xbox Series X التالية:

معالج ثماني الأنوية بسرعة 3.8 GHz

كرت شاشة 12 TFLOPS مع 52CU بسرعة 1.825 GHz

حجم الهيكل 360.45مم 2

ترتكز وحدة المعالجة على دقة تصنيع 7 نانومتر المحسنة

الذاكرة العشوائية وذاكرة الفيديو 16 جيجا بايت رام في GDDR6

سعة تخزين في NVME SSD مخصصة بسعة 1 تيرابايت.

مشغل 4K Ultra HD Blu-ray

يدعم دقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية كما يدعم 120 إطار لكل ثانية.

يصل إلى وزن وحدة التحكم إلى 4.45 كجم

حجم 6.86 لتر

تضم مخرج HDMI 2.1، و3 منافذ USB 3.2، ومنفذ للإتصال بشبكات الإنترنت، فتحة لزيادة السعة التخزينية، مدخلات للطاقة.

قياسات الجهاز 151 في 151 في 301مم، لذا يتميز بحجم أكبر وأثقل من Xbox One X.

كما يتميز الجهاز بآداء هادئ مع مروحة للتبريد، مع تبريد متوازي يدعم تدفق الهواء ويضمن عدم إرتفاع الحرارة.

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