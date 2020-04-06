أسعار الهواتف الذكية التي تدعم 4G ستشهد إنخفاضًا كبيرًا في الأشهر المقبلة

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للمحلل الصيني Pan Jiutang، فإن أسعار هواتف 4G التي تعمل بنظام الأندرويد ستنخفض بشكل كبير في الأشهر التالية وهناك العديد من العوامل المؤثرة. أحدها هو الإنخفاض الكبير الذي شهدته أسعار هواتف iPhone 11 Series في الصين.

إذا كانت الشركات المصنعة الصينية للهواتف الذكية تريد أن تظل قادرة على المنافسة ضد تشكيلة iPhone 11 Series، فسوف يتعين عليها خفض أسعار هواتفها الذكية الرائدة. بالإضافة إلى ذلك، سمح التطور السريع لشبكة 5G في البلاد في تبني هذه التكنولوجيا على نطاق واسع، كما أن عدد الهواتف الذكية التي تدعم 5G يزداد يومًا بعد يوم، مما يجعل هواتف 4G أقل جاذبية للمستخدم. يمكنك حتى الحصول على هاتف من الفئة المتوسطة يدعم شبكات 5G.

Advertisements

السبب الثالث لخفض الأسعار هو تفشي فيروس كورونا. هناك بالفعل علامات على ركود سوق الهواتف الذكية في الأسواق الرئيسية مثل أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. من المهم الحفاظ على القدرة التنافسية في مثل هذه الأوقات.

أما بالنسبة لسبب قيام شركة آبل بخفض أسعار تشكيلة iPhone 11 Series في الصين، فربما يرجع إلى إحتمال أن المبيعات لم تكن كبيرة بسبب تفشي الفيروس وإستعداد الشركة لإطلاق تشكيلة iPhone 12 Series في وقت لاحق من هذا العام.