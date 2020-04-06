شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بولندا تبتكر مركب كيميائي يمكنه إبطاء الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن علماء جامعة ياجيلونيا بمدينة كراكوف فى بولندا، عن ابتكار مادة يمكنها إبطاء انتشار عدوى فيروس كورونا، وقال كشيشتوف بيرتشن عالم الفيروسات فى الجامعة للصحفيين: "هذه المادة هى أول ابتكار فى هذا المجال على مستوى العالم".

ووفقا للباحثين، النتائج "واعدة جدا، وهى خطوة أولى على طريق ابتكار الدواء المطلوب، حسب روسيا اليوم.

و المادة التى ابتكرها علماء جامعة ياغيلونيا، هى عبارة عن مركب كيميائى أطلقوا عليه اسم HTCC، يمكنها إبطاء انتشار الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وكذلك فيروس MERS-CoV الخطير.

وقد حصل العلماء على براءة اختراع عن ابتكارهم واختبروه على الحيوانات، ولكنهم لم يحصلوا على موافقة الجهات المتختصة لاختباره على الناس. وأظهرت نتائج اختباره على الفئران المخبرية عن طريق الاستنشاق، لم تلاحظ أى اعراض جانبية وسمية تشير إلى ضعف وظائف الرئتين.

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وأساس هذا المركب، هو مركب شيتوزان Chitosan، الذى يحصل عليه من الربيان أو الفطر. وقد اتضح للباحثين أن هذا المركب يرتبط ببروتين "تاج" الفيروس ويمنع تفاعله مع المستقبلات الخلوية، وبالتالى يمنع توغله فى الخلايا.

وقد أعلنت العديد من الجامعات والمراكز البحثية عن التجارب الدوائية لعلاج فيروس كورونا ، كان آخرها دواء الطفيليات أالذى علنت جامعة موناش الأسترالية نجاحه فى المختبر فى قتل فيروس كورونا خلال 48 ساعة.

كما دخل دواء فيروس نقص المناعة البشرية التجريبى "Leronlimab " الذى تم استخدامه لعلاج مرضى COVID-19 بنجاح فى مرحلته الثانية من الاختبار مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، ويمكن الموافقة عليه للاستخدام فى غضون 4 أسابيع.

ووجه أيضا وجه باحثون فى كلية الطب بجامعة واشنطن وأعمال الدم دعوة إلى الأشخاص الذين تعافوا من الحالات المؤكدة من COVID-19 للتبرع بالبلازما الدموية كجزء من البحث عن العلاجات، وفقا لموقع "geekwire".