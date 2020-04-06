شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يوجه رسالة شكر للعاملين فى مجال الصحة والبحث العلمى .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم محرك البحث الشهير جوجل التحية لجميع العاملين فى المجال الصحي والباحثين ، لدورهم الكبير فى الأزمة الحالية التي يمر بها العالم بعد تفشى فيروس كورونا فى عدد كبير من الدول، حيث قام بتغيير اللوجو الخاص به فى الصفحة الرئيسية لتوصيل رسالة شكر لهم، وبمجرد أقتراب المؤشر من اللوجو يكتب "شكرا لجميع موظفي الصحة العامة والباحثين العلميين".



جوجل

ونشر محرك البحث جوجل على صفحته الرئيسية، من قبل 5 نصائح للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك فى ظل نمو سريع فى عدد ضحايا الفيروس التاجى حول العالم، حيث تخطى عدد المصابين المليون حالة، فيما تجاوزت الوفيات 50 ألفًا.

وفى محاولة للمساهمة لتوعية الناس بالوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد، أجرى محرك البحث جوجل تعديلًا على لوجو صفحته الرئيسية لتتحول حروف كلمة "google" لتعبر عن الأنشطة التى يمكنها ممارستها أثناء العزل المنزلى، مثل القراءة، وممارسة الرياضة فى المنزل، وسماع الموسيقى، وغيرها من الأنشطة التى يمكن ممارستها داخل المنزل، وقال محرك البحث الشهير، "البقاء فى المنزل.. إنقاذ الأرواح.. ساعد فى إيقاف الفيروس التاجى".

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يشار إلى أن شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق شركات التكنولوجيا فى العالم، كانت قد أعلنت، الخميس، أنها ستنفق 6.5 مليون دولار فى جهود محاربة انتشار المعلومات الخاطئة بشأن وباء كورونا، وسيوجه التمويل إلى الجماعات المعنية بتقصى الحقائق، والمؤسسات الصحفية والإعلامية والمنظمات غير الهادفة للربح حول العالم، كما سيساعد بعض المنافذ الإعلامية فى كشف وتعقب المعلومات الخاطئة بشأن كورونا.

وقال أليكسيوس مانتزارليس، رئيس قسم مصداقية الأخبار والمعلومات فى (مختبر أخبار جوجل): "إن مساعدة العالم على فهم هذه المعلومات تتطلب استجابة واسعة النطاق، تشمل العلماء والصحفيين والشخصيات العامة والمنصات التكنولوجية وغيرها".

وأضاف أن التمويل سيذهب إلى الجماعات المعنية بتقصى الحقائق فى كل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.