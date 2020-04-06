شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تغير نشاطها "مؤقتا" وتتجه لتصنيع المعدات الطبية لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلت شركة "أبل" الأميركية مؤقتا عن إنتاجها المعتاد من الأجهزة الإلكترونية، وأدخلت خطا جديدا لتصنيع معدات طبية واقية، تماشيا مع التوجه العالمى لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد، وأعلن المدير التنفيذى للشركة العملاقة تيم كوك، عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن "أبل" تعمل على إنتاج 20 مليون كمامة مخصصة للأطباء والممرضين، فضلا عن تصميم "دروع" شفافة واقية للوجه.

وقال كوك فى مقطع فيديو: "عدد الكمامات التى بإمكاننا تصنيعها عبر وكلائنا يزيد على 20 مليونا حول العالم، نحن نعمل باستمرار وعن كثب مع الحكومات على كافة المستويات، للتأكد على أنها يتم التبرع بها للمناطق الأكثر احتياجا".

وتم بالفعل تسليم الشحنة الأولى من إنتاج "أبل" الجديد من الأقنعة، إلى مستشفى فى وادى سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، فى وقت سابق من الأسبوع الجارى.

وكشف كوك أن المنتجات يتم تصنيعها فى الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى أن الشركة تتبع طرقا فريدة لمجاراة الظروف الحالية.

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وقال أكبر مسؤول فى الشركة، إن ردود فعل الأطباء على المنتجات الجديدة ستكون مهمة، من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليها إن تطلب الأمر.

وانخرطت "أبل" أكثر وأكثر فى المجال الصحى منذ إصدارها ساعتها الشهيرة، لكنها المرة الأولى التى تصمم أو نتتج بها الشركة معدات طبية لمكافحة وباء "كوفيد 19"، لتسير على خطى مؤسسات عملاقة أخرى مثل "جنرال موتورز" و"تسلا".

جدير بالذكر أعلن تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة أبل على موقع Weibo الصينى للتدوين المصغر منذ عدة أيام أيضا، أن الشركة الأمريكية ضاعفت الآن تبرعها لجهود الصين ضد فيروس كورونا، بما يعادل أكثر من 50 مليون يوان، أى حوالى 7 ملايين دولار.