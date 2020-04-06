تكنولوجيا: لو نسيته..هكذا أثر فيروس WannaCry أكبر هجمات الهاكرز على أنظمة الكمبيوتر ؟

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في غضون ساعات قليلة، أصابت البرامج الضارة الضحايا بالفعل في 74 دولة على الأقل، بما في ذلك روسيا وتركيا وألمانيا وفيتنام والفلبين، ويقدر أنها انتشرت بمعدل خمسة ملايين رسالة إلكترونية في الساعة.
واضطرت جراحات المستشفيات والأطباء في إنجلترا لإبعاد المرضى وإلغاء المواعيد بعد أن شل الهجوم هيئة الخدمة الوطنية الصحية ببريطانيا NHS.
واستهدف فيروس WannaCry نظام تشغيل ويندوز، حيث يشفر الفيروس ملفات معينة على الكمبيوتر ثم يبتز المستخدم مقابل المال للوصول إلى الملفات.
ويترك المستخدم مع ملفين فقط وهما تعليمات حول ما يجب فعله بعد ذلك وبرنامج Wanna Decryptor نفسه، وطلب الهاكرز أموال تبلغ حوالي 230 جنيهًا إسترلينيًا (300 دولار) بعملة البيتكوين.
وعند فتح البرنامج، كان يخبر المستخدمين أنه تم تشفير ملفاتهم ويمنحهم بضعة أيام للدفع وإلا سيتم حذف ملفاتهم.
وكان هذا الفيروس ينتشر بسرعة من خلال شبكة كاملة من أجهزة الكمبيوتر في العمل أو المستشفى، وتشفير الملفات على كل جهاز كمبيوتر.
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