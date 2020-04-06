شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شعار دودة ناسا يظهر مجددا على صاروخ SpaceX.. اعرف أصل القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيظهر شعار "دودة" ناسا الشهير مجددا على صاروخ SpaceX بعد توقف العمل به في عام 1992، وذلك للاحتفال بعودة رحلات الفضاء البشرية المدارية إلى الشواطئ الأمريكية، حيث أعلن مسئولو الوكالة، أن شعار النص الأحمر الأيقوني الذي يعود إلى السبعينيات، قد تم استنساخه على صاروخ SpaceX "فالكون 9"، الذي سيشارك برحلة Demo-2 قريبا وعلى متنها رواد فضاء.

وستكون هذه أول رحلة مدارية مأهولة بالطاقم تغادر من الولايات المتحدة منذ تقاعد أسطول مكوك الفضاء التابع لناسا في عام 2011.

وإذا سارت Demo-2 بشكل جيد، فستبدأ SpaceX في تحليق بعثات الطاقم التشغيلية من وإلى محطة الفضاء الدولية لوكالة ناسا.

تمتلك شركة SpaceX عقدًا بقيمة 2.6 مليار دولار مع وكالة الفضاء لإكمال ست مهمات من هذا القبيل على متن كبسولة Crew Dragon وصاروخ فالكون 9.

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كما أن لدى بوينج عقد مماثل مع برنامج الطاقم التجاري التابع لوكالة ناسا، والذي تخطط شركة الطيران للوفاء به باستخدام كبسولة تسمى CST-100 Starliner، ولكن من غير الواضح متى ستكون جاهزة للطيران برواد الفضاء.

فشلت كبسولة بوينج في الالتقاء مع محطة الفضاء الدولية كما كان مخططًا لها أثناء مهمة اختبار الطيران المداري (OFT) غير المأهولة في ديسمبر الماضي، وكشف تحليل البيانات من تلك المهمة عن العديد من مشكلات البرامج الخطيرة التي تحتاج إلى معالجة.

فيما قال مسؤولو ناسا، ظهرت الدودة الأنيقة والبسيطة لشعار ناسا، التي ابتكرها ريتشارد دان، في المشهد عام 1975، حتى تم إيقاف استخدامها في أوائل التسعينات.