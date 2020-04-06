شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طائر التيروصور الذى حلق فى السماء منذ 100 مليون سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء بريطانيون نوعًا جديدًا من مجموعة الزواحف الطائرة ما قبل التاريخ، والمعروفة باسم التيروصورات في المغرب، حيث ينتمي النوع الجديد، المسمى Afrotapjara zouhrii، إلى مجموعة من التيروصورات من العصر الطباشيري، قبل فترة 145 مليون سنة و66 مليون سنة مضت.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن التيروصورات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم ذات أجنحة، يبلغ كل جناح منهما عرض 13 قدمًا (أربعة أمتار).

ولعل هذه المجموعة التي تسمى Tapejarids معروفة جيدًا في البرازيل والصين، وقد تم اكتشاف بقايا في أوروبا، ولكن هذا الاكتشاف الأخير يمثل المرة الأولى التي تم العثور فيها عليه بالتربة الأفريقية.

ويتبع التيروصور الجديد ، المسمى Afrotapjara zouhrii ، تصنيف ثلاثة أنواع أخرى من التيروصورات، تم العثور عليها أيضًا في المغرب.

وقال قائد الدراسة البروفيسور ديفيد مارتيل في جامعة بورتسموث: "أنتظر طوال عمرى من أجل إيجاد التيروصور ثم تأتي أربعة في آن واحد".

وأضاف مارتيل: "أظهرت دراسة المواد المغربية أننا ما زلنا بعيدين عن العثور على جميع كنوز الحفريات في شمال إفريقيا".

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واستكمل مارتيل: "حتى الحفريات الجزئية، مثل قطعة الفك من التيروصور الجديد، يمكن أن تعطينا معلومات مهمة حول التنوع البيولوجي في الماضي."

وكان لدى التيروصورات شهرة بسبب قدرة الطيران البارعة، بعضها كبير مثل طائرة مقاتلة والبعض الآخر صغير مثل طائرة نموذجية.

كما تم التعرف على البقايا الأحفورية للبتروصورات الثلاثة ذات الأسنان من جانب فريق دولي من العلماء بقيادة جامعة بايلور في تكساس، ومع ذلك، تختلف هذه النتائج الأخيرة عن النتائج الثلاثة السابقة في أنها لا تملك أسنانًا.

درس الباحثون الفك المتحجر من Afrotapjara zouhrii ، والذي يبلغ طوله حوالي 5.8 بوصة (148 مم)، فكانت بنية وشكل عينة الفك كافية لتمييز الأحافير من الأخرى، وكذلك تتطلب التصنيف كنوع جديد.

وقد تم تسمية Afrotapjara zouhrii على هذا النحو لتكريم سمير الزهري، أستاذ علم الحفريات المغربي، حيث ساهم الزهري في العديد من اكتشافات الزواحف ما قبل التاريخ في المغرب، بما في ذلك الديناصورات والتيروصورات.