شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تسجل أفضل نمو خلال الربع الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة تسلا عن تحقيق ربع قياسي، خاص بإنتاج المركبات وتسليمها، حيث تمكنت الشركة من تصنيع 102،672سيارة سلمت منها 88،400 سيارة في الربع الأول من عام 2020 المنتهي في 31 مارس، وقد وصفت تسلا هذه النتائج بأنها "أفضل أداء على الإطلاق في الربع الأول".

وبحسب موقع engadget الأمريكى، قالت الشركة إن أرقام التسليم النهائي قد تكون أعلى، لأنها تحسب فقط السيارة على أنها تم تسليمها إذا تم نقلها بالفعل إلى العميل وجميع الأوراق صحيحة.

لكن الشركة لم تكشف عن الأرقام لكل طراز، لكنها قالت إنها أنتجت 15،390 وسلمت 12،200 سيارة من طراز S وX لهذه الفترة، وجاء الجزء الأكبر من أرقامها من المركبات من طراز 3 وY، على الرغم من أنها صنعت 87،282 وسلمت 76،200 وحدة من الطرازين، مع ملاحظة أن إنتاج الموديل Y بدأ فقط في يناير وبدأ التسليم في مارس فقط.

ولعل ذلك بداية رائعة للشركة، التي نمت شحناتها بنسبة 50 بالمائة في عام 2019 وأنتجت سيارتها المليون في مارس الماضى، وفقًا لـ CNBC، يعتقد المحللون أن أرقام Tesla يمكن أن تكون أعلى إن لم يكن بالنسبة إلى المشاكل ذات الصلة بـ COVID-19 التي أدت إلى تباطؤ الإنتاج في مصانع فريمونت وكاليفورنيا وشنغهاي.