شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من سبوتيفاى لساوند كلاود.. من يسيطر على سوق الموسيقى فى العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان العام الماضي عامًا جيدًا في مجال بث الموسيقى، حيث نما السوق بأكمله بنحو 32٪ على أساس سنوي بينما لا تزال Spotify وApple Music يقودان المجموعة، ووفقًا للبحث الذي أجرته شركة Counterpoint، زاد عدد المشتركين في خدمة موسيقى Apple بنسبة 36 ٪، حيث استحوذ على 19 ٪ من حصة السوق.

وبحسب موقع GSM الهندى، فقد نمت أرقام Spotify بنسبة 23 ٪، حيث استحوذت على حصة سوقية مذهلة تبلغ 35 ٪ في العام الماضي، أى ما يمثل 31٪ من إجمالي إيرادات السوق في الصناعة، فيما يأتي المرتبة الثالثة خدمة أمازون للموسيقى التي تستحوذ على 15٪ بينما يتباطأ YouTube Music، فلم يستحوذ سوى على نسبة 6٪ فقط من إجمالي المشتركين المميزين.

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ويعتقد محللو السوق أن نجاح أبل يرجع إلى التحسين المستمر للخدمة، ويستمر في انتزاع المشتركين من Spotify بينما أدى تركيز الأخيرة على المحتوى الحصري والصفقات الترويجية إلى نمو كبير، فيما تعتقد شركة Counterpoint أن هذا الاتجاه سيستمر طوال عام 2020، وسوف ينمو المشتركين بأكثر من 25٪ بسبب انتشار COVID-19، وإذا كانت التوقعات صحيحة، فإن العدد الإجمالي للمشتركين بأجر في جميع أنحاء العالم سوف يتجاوز 450 مليون.

وكانت خدمة بث موسيقى سبوتيفاى قد كشفت مؤخرا عن نتائجها المالية للربع الأخير من 2019، حيث تمكنت الشركة من تحقيق نمو سنوى بمقدار 30% فى عدد المستخدمين، إذ وصل عدد مستخدميها النشطين بشكل إجمالى إلى 271 مليون مستخدم مقارنة بـ 207 مليون مستخدم فى نفس الربع من العام الماضى 2018، فيما بلغ عدد المستخدمين أصحاب الحسابات المدفوعة ما يصل إلى 124 مليون مشترك، وهو ما يمثل نمو بمقدار 9%.