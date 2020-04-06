شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بهذه الخطوات.. هكذا يمكنك تحويل صورك لأعمال فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل عن أداة Art Transfer الجديدة فى تطبيقها المسمى Arts & Culture، التى تستخدم الذكاء الاصطناعى للسماح لك بتحويل صورك إلى أعمال فنية عبر تطبيق خصائص اللوحات الشعبية على صورك، بحيث تعمل Art Transfer بواسطة خوارزمية ذكاء اصطناعى تحلل اللوحات الشهيرة لتكرار أسلوبها فى أى صورة يلتقطها المستخدم.

وكتبت "ميشيل لوه"، مديرة منتج Google Arts & Culture، فى تدوينة: "لا تمزج أداة Art Transfer بين شيئين فقط أو تراكب صورتك ببساطة، وبدلاً من ذلك، فإنها تبدأ فى إعادة إنتاج خوارزمية فريدة لصورتك مستوحاة من أسلوب الفن المحدد الذى اخترته".

وأوضحت جوجل أن الميزة الجديدة تعمل بالكامل على الجهاز بدون مساعدة السحابة أو معالجة صورتك عبر الإنترنت، مما يعنى أن صورك لا يتم نقلها إلى خوادم جوجل، وتتاح أداة Art Transfer الآن فى تطبيق Google Arts & Culture لنظامى التشغيل أندرويد و (آى أو إس) و iOS.

ويعد Google Arts & Culture بمثابة منصة عبر الإنترنت تسمح لأى شخص بالوصول إلى الإصدارات الرقمية من المتاحف والمعارض ومجموعة واسعة من الأعمال الفنية الشهيرة بالشراكة مع العديد من المؤسسات الثقافية حول العالم.

ويحتوى التطبيق على بعض الأدوات الذكية الأخرى، مثل ميزة Art Selfie، التى تم إطلاقها قبل عامين وتسمح لك بالتقاط صورة لنفسك والعثور على شبيهك فى اللوحات الشهيرة.

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وأطلق عملاق البحث فى السابق عددًا من الأدوات الفنية التى تعمل بالذكاء الاصطناعى، ومن ضمننها أداة AutoDraw التى تسمح لأى شخص بإنتاج رسم سريع للغاية من مجرد خربشة، بحيث يخمن التطبيق ما يحاول الشخص رسمه ويتيح له الاختيار من قائمة رسومات الفنانين الموهوبين لمساعدته على إنتاج أى شيء مرئى بسرعة.

كما هناك لعبة Quick, Draw التى تتحدى اللاعبين لرسم صورة لشيء أو فكرة ثم تستخدم شبكة الذكاء الاصطناعى لتخمين ما تمثله الرسومات، بحيث يتعلم الذكاء الاصطناعى من كل رسمة، مما يزيد فى المستقبل من قدرته على التخمين بشكل صحيح.