شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 ألعاب مميزة لمستخدمى هواتف أندرويد وiOS.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر ألعاب الموبايل من أبرز التطبيقات التى يفضلها المستخدمون خاصة في ظل حالة العزل المنزلي الذى نعيشه هذه الأيام، وفيما يلى نقدم مجموعة من الألعاب التى تضم رسومات أعلى بكثير من المتوسط ​​لألعاب الموبايل، والتى توفر "كوالتي" عالي للغاية، والتى نعرض أبرزها كما يلى:

Asphalt 9: Legends

واحدة من الألعاب الأكثر شعبية، حيث تتيح للمستخدم قيادة سيارة مفرطة الحركة، مع خرائط تفصيلية، ومنافسين صعبين، فضلا عن العديد من المميزات الأخرى التى توفرها اللعبة للمستخدمين، حيث تعد واحدة من أفضل ألعاب سباقات السيارات.

Metal Madness PvP

هي واحدة من ألعاب القتال بالمركبات، حيث يختار المستخدم مركبة مربوط أعلاها سلاح، ليقوم بعد ذلك بمهاجمة الاعداء، ويمكن للمستخدم الاختيار بين مجموعة كبيرة من السيارات المختلفة المتاحة، ومن خلال ربح مكافآت يمكن ترقية آلة الموت الخاصة بك لجعلها أكثر فعالية

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Left to Survive

هي لعبة إطلاق نار من منظور الشخص الأول من الزومبي الكلاسيكي، ولكن هناك عنصران لا تراهما عادة في مثل هذه الألعاب، وهي تتيح وضع فردي أو وضع ثنائي، فإذا كانت ألعاب الزومبي مملة للغاية بالنسبة لك، فإن اللاعبين الآخرين سيجعلونك بالتأكيد تقاتل من أجل بقائك.

Warhammer 40,000: Freeblade

هي لعبة إستراتيجية توفر صور مذهلة للآليات والمدن العملاقة التي تنهار تحت انفجارات الصواريخ، فكل ما يحتاجه اللاعب هو إطلاق النار على الأعداء بالمدافع الرشاشة أو حاربهم في قتال وثيق بالسيوف الميكانيكية العملاقة، وتتم الحركة تلقائيًا حتى تتمكن من التركيز على استخدام أسلحتك بأكبر قدر ممكن من الفعالية.