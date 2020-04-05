تكنولوجيا: Apple Music تحتل المركز الثاني بين خدمات بث الموسيقى في العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرض تقرير نشر من Counterpoint Research مؤخراً ما حققته خدمات بث الموسيقى من نمو سنوي في عدد المستخدمين، كما كِشف عن إرتفاع عدد مشتركي Apple Music لتصل إلى المركز الثاني بين خدمات بث الموسيقى في العالم.

إستطاعت خدمات بث الموسيقى أن تحقق نمو سنوي بنسبة 32%، كما تخطى عدد المشتركين 358 مليون مشترك حتى الآن، وتساهم شركة Spotify بالنصيب الأكبر في عدد المشتركين، حيث تسيطر على نسبة 35% من الإشتراكات المدفوعة في خدمات بث الموسيقى، مع نسبة إيرادات 31%.

من جانب أخر تصل نسبة ابل من المشتركين في خدمة بث الموسيقى Apple Music الآن إلى 19%، لتأتي في المركز الثاني بعد خدمة Spotify، بينما تحتل خدمة Amazon Music المركز الثالث بنسبة 15%.

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ولقد أعلنت شركة ابل في وقت سابق على أن عدد المشتركين في خدمةApple Music المدفوعة إرتفع في يونيو من عام 2019 إلى 60 مليون مستخدم، كما أكد تقرير Counterpoint Research على أن خدمات بث الموسيقى ستحقق نمو أخر خلال هذا العام بنسبة 25% ليصل عدد المستخدمين إلى 450 مليون مستخدم.

يذكر أن تقرير Counterpoint Research قد أشار أيضاً إلى أن شركة Spotify إستطاعت أن تحافظ على آداءها من خلال الخدمات الإعلانية، والعرض المجاني في Spotify Premium لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب عروض الخصومات المقدمة من الشركة التي جذب قاعدة أكبر من المستخدمين.

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