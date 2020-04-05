تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم الجيل القادم من سماعات Galaxy Buds

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تصميم الجيل القادم من سماعات سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds، التي تتميز بتصميم غير تقليدي يحاكي حبة الفول.

يتميز الجيل الجديد من سماعات Galaxy Buds اللاسلكية بتصميم صغير الحجم بطول 1 إنش، حيث من المتوقع أن يتوافق تصميم السماعة اللاسلكية المنحني بشكل مثالي مع الأذن لتقدم عزل أفضل للضوضاء.

تعد سماعة Galaxy Buds اللاسلكية بديل أخر للمستخدمين لسماعة ابل AirPods، وقد إتجهت ابل للتصميم المميز لسماعتها اللاسلكية الذي ينتهي بعمود قصير في الجزء السفلي، بينما إتجهت سامسونج إلى التصميم التقليدي الشائع للسماعات اللاسلكية.

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وتأتي سماعة Galaxy Buds غالباً بتصميم داخل الأذن، الذي يدعم المستخدم بكفاءة أفضل في عزل الضوضاء، من جانب أخر أشار موقع WinFuture إلى أن سامسونج ستتبنى تصميم يحاكي حبة الفول بإنحناء يتوافق مع إنحناء الأذن في الجيل القادم من سماعات Galaxy Buds، كما تأتي السماعة بدون غطاء السيليكون، لذا قد لا يدعم هذا التصميم المستخدم بتجربة مريحة عند إستخدام السماعة اللاسلكية على مدار اليوم.

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