تكنولوجيا: هواوي تستعد للإعلان عن جهاز MATEBOOK X PRO 2020 باللون الأخضر في 8 من أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة هواوي يوم 8 من أبريل لإطلاق جهاز MATEBOOK X PRO 2020 الذي يتميز باللون الأخضر jade إلى جانب إختيارات أخرى في الألوان.

في فيديو تشويقي نشر من هواوي اليوم على قناتها الخاصة على Weibo، أكدت على موعد إطلاق جهاز الحاسب الدفتري MateBook X Pro 2020 خلال حدث الشركة الذي يعقد على شبكة الإنترنت في 8 من أبريل.

ويتميز جهاز MateBook X Pro 2020 بتصميم نحيف ورقيق في الحواف الأربعة للجهاز، كما تشغل الشاشة نسبة 91% من إطار الجهاز، أيضاً تقدم هواوي هذا الإصدار بالجيل العاشر من معالجات إنتل Core i7 ليدعم آداء أقوى في الجهاز.

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كما تتبنى هواوي التصميم المعدني الكامل في جهاز MateBook X Pro 2020، أيضاً تقدم هواوي الجهاز بألوان الرمادي، الفضي، والذهبي الوردي، كما تضيف هواوي نموذج جديد باللون الأخضر jade.

ويتميز جهاز MateBook X Pro 2020 بحجم 13.9 إنش في الشاشة، بدقة عرض 3200 في 2000 بيكسل، مع 100% من ألوان SRGB gamut، كما تتميز الشاشة بخاصية اللمس المتعدد.

أيضاً ينطلق MateBook X Pro 2020 باثنان من النماذج، حيث يتميز النموذج الأول برقاقة معالج Core i5، بينما يأتي النموذج الثاني بمعالج Core i7، كما يضم سعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD، ويضم أيضاً Thunderbolt 3، أيضاً يعد جهاز MateBook X Pro أول إصدار يأتي بتصميم بكامل الشاشة، في أجهزة هواوي.

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