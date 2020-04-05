شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض كبير فى أسعار هواتف 4G خلال الأشهر القادمة.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف Pan Jiutang وهو أحد شركاء قسم الاستثمار الصناعي التابع لإحدى شركات صناعة الهواتف الذكية، أن سعر هواتف 4G التي تعمل بنظام أندرويد سينخفض ​​بشكل كبير في الأشهر التالية وهناك العديد من العوامل التى ستؤثر على ذلك، ولعل أحدها هو خفض الأسعار الهائل لسلسلة iPhone 11 في الصين.

وبحسب موقع GSM الهندي، فإذا كانت الشركات المصنعة الصينية للهواتف الذكية تريد أن تظل قادرة على المنافسة ضد سلسة هواتفiPhone 11، فسيتعين عليها خفض أسعار هواتفها المتطورة، وبالإضافة إلى ذلك، سمح التطور السريع لشبكة 5G في البلاد بتبني أوسع، كما أن عدد الهواتف الذكية التي تدعم 5G يزداد يومًا بعد يوم، مما يجعل هواتف 4G أقل جاذبية للمستخدم، حيث يمكن أن يفضل الكثير من المستخدمين امتلاك هواتف تدعم 5G.

ولعل السبب الأخر وراء خفض الأسعار، هو أيضا اندلاع فيروس كورونا COVID-19، حيث توجد بالفعل علامات على ركود سوق الهواتف الذكية في الأسواق الرئيسية مثل أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، ومن المهم الحفاظ على القدرة التنافسية في مثل هذه الأوقات.

أما بالنسبة لسبب قيام شركة أبل بخفض أسعار عائلة iPhone 11 في الصين، فربما يرجع ذلك إلى أن المبيعات ليست كبيرة بالنظر إلى الوباء وتستعد الشركة لإطلاق الجيل القادم من أجهزة أيفون في وقت لاحق من هذا العام.