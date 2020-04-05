شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد استخدامها لإنتاج أجهزة التنفس الصناعى.. كل ما تحتاج معرفته عن الطباعة 3D والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت مؤخرا طابعة ثلاثية الأبعاد حياة عشرة مرضى بفيروس كورونا بعد نجاحها فى إنتاج صمام بديل لجهاز تنفس صناعى مكسور فى غضون ساعات قليلة فقط، بعد أن فشل مورد المستشفى فى إصلاحه، إذ توفر أجهزة التنفس للمرضى الأكسجين عند فشلهم فى التنفس بمفردهم، فضلا عن العديد من الأزمات الطبية الأخرى التى تم فيها الاستعانة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنها:

ماهي الطباعة ثلاثية الابعاد؟

هي إحدى طرق التصنيع الحديثة، والتى تتيح تصنيع منتج ثلاثي اﻷبعاد مجسم وملموس من خلال تصميمه على الكمبيوتر، ثم طباعته بالطابعة ثلاثية اﻷبعاد، إذ تتم عملية الطباعة عن طريق رص طبقات الخامة فوق بعضها البعض حتى يكتمل شكل الجسم المطلوب، ويمكن للطابعة ثلاثية اﻷبعاد طباعة منتج معقد جداً وبخامات مختلفة وتستخدم في مجالات عديدة منها الطيران والفضاء والهندسة والطب والبناء والتعليم والترفيه مثل طباعة الطعام والإكسسوارات.

الاستخدام الشخصي:

أصبحت الطابعة ثلاثية اﻷبعاد متاحة للاستخدام الشخصي ومتوفرة في اﻷسواق للمستخدمين العاديين بأحجام مناسبة (تبدأ من ٤٠سم×٤٠سم×٤٠سم) وأسعار مقبولة تبدأ من 300 دولار أمريكي.

فكرة عمل الطباعة ثلاثية الأبعاد:

يعد المبدأ العام في الطباعة ثلاثية الأبعاد واحد، حيث تتم عملية الطباعة من خلال رص طبقات المادة الخام فوق بعضها البعض حتى يكتمل شكل الجسم المطلوب.

أنواع من الطابعات ثلاثية اﻷبعاد:

هناك 3 أنواع منها وهي:

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-الطابعات الضوئية مثل الطابعات التي تعمل عبر تقنيات SLA ،DLP

-طابعات الليزر مثل الطابعات التي تعمل عبر تقنيات SLS ، SLM

-طابعات الثرموبلاستيك أو البناء بالترسيب المنصهر (FDM)، وهي اﻷكثر انتشاراً.

الوقت اللازم لإتمام الطباعة ثلاثية الأبعاد

خفضت الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد مراحل التصنيع، بالإضافة إلى تخفيض الوقت اللازم للإنتاج، فالمنتج الذي كان يحتاج إلى أسبوعين أصبح يمكن انجازه خلال 48 ساعة، والتحدي الآن في تخفيض الوقت اللازم للطباعة بحيث يصبح أقل ما يمكن

تكاليف الطباعة ثلاثية الأبعاد

أثبتت الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد أنها أقل تكلفة من الصناعة التقليدية، وتقسم التكاليف إلى قسمين، القسم الأول وهو تكلفة الطابعة ثلاثيّة الأبعاد، والثاني هو تكلفة المواد اللازمة للطباعة، وقد تبين أن تكلفة المواد أعلى بكثير من تكلفة شراء الطابعة نفسها، ومعظم الاستثمارات تنفق على تصنيع مواد الطّباعة أو الأبحاث المتعلقة بها.