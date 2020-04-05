شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار ثورى يجعل من النوافذ مولدات للطاقة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت شركة أمريكية فى كاليفورنا، تطوير تقنية جديدة لتوليد الكهرباء من خلال الألواح الشمسية لكن مع ميزة جديدة لم تكن متاحة من قبل، وطورت شركة "Clear View Power" الأمريكية خلايا شمسية جديدة يمكنها تحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية دون الحاجة لألواح داكنة أو رمادية.

الزجاج الذى طورته الشركة يتميز بشفافية عالية جدا ومطابقة لشفافية الزجاج العادى، سيسمح باستثمار واسع لجميع الاسطح البلورية الموجودة سواء فى المنازل أو السيارات وغيرها، بهدف توليد الطاقة الكهربائية النظيفة واستثمارها، مع توفير خدمة الشفافية العالية للبلور، وهو ما سيسمح باستخدام مزدوج لهذه الأسطح

وقال مؤسس الشركة مايلز بار، لشبكة "سى إن إن"، إن هذا الابتكار "يمكن تطبيقه على ناطحات السحاب التى لها نوافذ واسعة، ويمكن تطبيقه على الزجاج فى السيارات، ويمكن تطبيقه على الزجاج الموجود على هواتف أيفون".

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وأضاف بار: "توجد أصباغ ممتصة للضوء فى كل مكان حولنا، إنها فى أصباغ للملابس، وحتى فى الأجهزة الإلكترونية". وأضاف: "ما قمنا به هو أننا صممنا تلك الأصباغ لامتصاص ضوء الأشعة تحت الحمراء بشكل انتقائى وتحويل هذا الضوء إلى كهرباء، وهذا يعنى فقدان بعض الطاقة".

وأوضح بار إن ألواح الطاقة "Ubiquitous Energy" الشفافة يمكن أن تنتج ما يصل إلى ثلثى الطاقة التى تنتجها الألواح التقليدية، منوها إلى أن تكلفتها تزيد حوالى 20٪ أكثر من النافذة العادية، وهى تكلفة يدعى أنها تعوضها بالكهرباء التى تولدها.