شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: كويكب ضخم يتجه نحو الأرض يوم 29 أبريل ولا خوف من اصطدامه بنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيندفع كويكب ضخم يسمى 1998 OR2 تجاه الأرض في 29 أبريل، وفي حين أن الكويكب كبير بما يكفي لإحداث دمار على الأرض إذا ضرب كوكبنا، إلا أنه لن يقترب من التصادم عندما يحلق في أواخر أبريل.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قال علماء في برنامج " Asteroid Watch" التابع لوكالة ناسا في تحديث على تويتر، إنه في 29 أبريل، سيمر كويكب 1998 OR2 بأمان بمقدار 3.9 مليون ميل / 6.2 مليون كيلومتر، حيث سيمر على مسافة آمنة تزيد عن 16 ضعف متوسط المسافة بين الأرض والقمر.

وأضافوا في منشور آخر على تويتر: "لا يوجد تحذير بشأن هذا الكويكب"، ففي حين تصنف وكالة ناسا الكويكبات التي تأتي ضمن أقل من 4.6 مليون ميل (7.5 مليون كيلومتر) من الأرض على أنها "من المحتمل أن تكون خطرة"، لا يوجد شيء يدعو للقلق من 1998 OR2.

فيما تقدر وكالة ناسا أن الكويكب يبلغ عرضه بين 1.1 ميل و 2.5 ميل (1.8 إلى 4.1 كيلومتر).

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كويكب

وكتبت وكالة الفضاء الأمريكية على تويتر: "إن المدار مفهوم جيدًا، وسيمر الكويكب دون ضرر على مسافة 16 ضعفًا إلى قمرنا"، مضيفة "لا ينبغي أن يكون أي شخص لديه أي قلق حيال ذلك."

كما أن الكويكب ضعيف جدًا في الوقت الحالي بحيث لا يمكن رؤيته بمعظم التلسكوبات المنزلية رؤيته، ولكنه كان مرئيًا في التلسكوبات الأكبر لبعض الوقت.

ويراقب مشروع التلسكوب الافتراضي، وهو مرصد بعيد أسسه عالم الفيزياء الفلكية جيانلوكا ماسي من مرصد بيلاتريكس الفلكي في إيطاليا، الكويكب لمدة شهر تقريبًا، كما يطلق بشكل دوري صورًا جديدة لصخور الفضاء أثناء تسابقها عبر الكون في سرعة من 19000 ميل في الساعة (31000 كم / ساعة).