شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة لعرض تحديثات وأخبار فيروس كورونا الرسمية بمقدمة البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة جوجل ستجعل التصريحات والإعلانات الحكومية المتعلقة بوباء فيروس كورونا أكثر وضوحًا في نتائج البحث، حيث قدم عملاق التكنولوجيا طريقة لمواقع الويب لإبراز المعلومات الرسمية، بحيث يمكن للأشخاص رؤية المعلومات ذات الصلة بـ COVID-19 دون الحاجة إلى الضغط عليها، بحسب موقع engadget الأمريكي.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن الوصول إلى هذه الميزة إلا على مواقع الصحة والوكالات الحكومية، والتي يمكن استخدامها لتحديثات مهمة مثل إغلاق المدارس أو توجيهات البقاء في المنزل، وسيظهر إعلان COVID-19 كملخص قصير يمكن للمستخدمين توسيعه لعرض المزيد من التفاصيل، حيث سيكون الشكل الذي سيبدو عليه حاليًا كما يلى:

ويقول عملاق التكنولوجيا أن هذه الميزة لا تشمل مواقع الويب غير الصحية وغير الحكومية حتى الآن، ومع ذلك ، فإن الميزة قيد التطوير بنشاط ويمكن توسيعها لتشمل المزيد من المواقع.

وقد أطلق جوجل بعض الميزات بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار COVID-19 وباء عالمى، كما أدخلت سابقًا مركزًا للبحث عن الفيروسات التاجية يسحب معلومات حول المرض من مصادر مشروعة ويسهل أيضًا العثور على نصائح السفر عند البحث عن وجهات محددة.