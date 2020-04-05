شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تأجيله بسبب كورونا..مؤتمر الألعاب الشهير E3 يعود فى 15 يونيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت جمعية برامج الترفيه "Entertainment Software Association" بإلغاء مؤتمر الألعاب E3 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا COVID-19، لكنها لا تزال ملتزمة بعقد هذا الحدث فى العام المقبل، حيث أعلنت المنظمة أن معرض E3 سيعود في الفترة ما بين 15 يونيو و17 يونيو 2021.

وبحسب موقع Engadget الأمريكى، فقد وصفت المعرض المستقبلي بأنه حدث "معاد تخيله"، على الرغم من أن هذه هي اللغة التي استخدمتها المنظمة للإعلان عن مؤتمر 2020 الذي تم إلغاؤه منذ ذلك الحين، فيما لن يكون مفاجئًا إذا كان حدث 2021 هو مجرد عرض لمجموعة من التقنيات التى ظهرت هذا العام، فقط بمزيج مختلف من الألعاب.

فيما اشار التقرير إلى أن IGN حدثًا في يونيو هذا العام مع العديد من المطورين الرئيسيين ومنشئي الأنظمة الأساسية، بما في ذلك Amazon وGoogle و2K Games وSega وSquare Enix والتى قد تكون قريبة من تجربة E3 حتى العام المقبل.

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فيما كان من المتوقع أن يكون E3 2020 أحد أكبر الأحداث في السنوات الأخيرة حيث يتنافس خلاله جهازى PlayStation 5 وXbox Series X فضلا عن طرح العديد من الألعاب الجديدة، لكن التقارير تشير إلى أن حدث العام المقبل لن يكون له نفس التأثير.