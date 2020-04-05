عاصفة ترابية تضرب البلاد.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد.. والهيئة تعلن موعد انتهائها

كتب: ضياء السقا

تشهد البلاد، الأحد، موجة من الرمال والأتربة، على مختلف المحافظات، ومن المتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة مرضى الجيوب الأنفية، والربو، والجهاز التنفسى بتوخىي الحذر بسبب نشاط الرياح، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

من جانبه، قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالأرصاد، إن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تشهدها البلاد متوقع أن تنتهى مع نهاية اليوم الأحد.

وكشف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع بداية من غد الإثنين، انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة العظمى، لتعود لمعدلاتها الطبيعية وتتراوح في القاهرة بين 26 و 27 درجة

وأضاف أنه بداية من الثلاثاء المقبل يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال البلاد ولكنها غير مؤثرة على الحياة اليومية وتمتد لمناطق بالقاهرة مع نهاية الأسبوع.

وكانت هيئة الأرصاد، قد توقعت أن يشهد الإثنين، طقسا حارا نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضافت الأرصاد في بيان: "الطقس على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائل للحرارة نهارًا ، شديد البرودة ليلاً، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، مع سقوط للأمطار على أقصي الغرب".

وتابعت: "تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا مائلا للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما طقس شمال الصعيد حار نهارًا بارد ليلًا، شبورة صباحا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة ، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا ، الرياح معتدلة".

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.5، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

من جانبها، نصحت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة للعامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية باستمرار، وعدم تخفيف الملابس، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، مشيرة إلى أن هناك فارقا بين درجات الحرارة بالنهار ودرجات الحرارة في الليل.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الإثنين على محافظات ومدن مصر:

القاهرة الصغرى 16 والعظمى 30

الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 27

شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 29

الغردقة الصغرى 18 والعظمى 29