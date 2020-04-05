تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى خطط ابل لدعم تخصيص النظام في iOS 14

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن خطط ابل لدعم المستخدمين في نظام iOS 14 بميزة تخصيص النظام بتوسع أكبر، حيث ستتيح تخصيص خلفية الإعدادات، وإضافة علامات التبويب من بين مميزات أخرى.

في تسريبات نشرت عبر حساب [email protected] كشف عن تفاصيل جديدة لنظام تشغيل iOS 14، الذي يجلب ميزة التخصيص للمستخدمين، حيث يتيح تغيير ورق الحائط في قائمة إعدادات النظام، كما يأتي النظام بتبويب “Collections”.

أيضاً من المقرر أن تظهر الخلفيات الخاصة بالإصدار الحالي iOS 13 في تبويب منفصل، بينما تظهر فئة ثالثة في الخلفيات بعنوان “Classic Stripes”، لذا سيحصل المستخدمين على حرية أكثر في إختيار الخلفيات في الإصدار الجديد من النظام.

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كما تشير التوقعات إلى أن تبويب Collections يعود لمكتبة الصور الخاصة بالمستخدم، والتي سيتاح إستخدامها أيضاً كخلفيات للشاشة، وهي من المميزات التي غابت عن نظام تشغيل iOS.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن إختيار “Home Screen Appearance” سيتيح للمستخدم تغيير تصميم الشاشة، بتجربة تحاكي تطبيق Apple Watch.

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