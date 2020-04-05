كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن خطط ابل لدعم المستخدمين في نظام iOS 14 بميزة تخصيص النظام بتوسع أكبر، حيث ستتيح تخصيص خلفية الإعدادات، وإضافة علامات التبويب من بين مميزات أخرى.
في تسريبات نشرت عبر حساب [email protected] كشف عن تفاصيل جديدة لنظام تشغيل iOS 14، الذي يجلب ميزة التخصيص للمستخدمين، حيث يتيح تغيير ورق الحائط في قائمة إعدادات النظام، كما يأتي النظام بتبويب “Collections”.
أيضاً من المقرر أن تظهر الخلفيات الخاصة بالإصدار الحالي iOS 13 في تبويب منفصل، بينما تظهر فئة ثالثة في الخلفيات بعنوان “Classic Stripes”، لذا سيحصل المستخدمين على حرية أكثر في إختيار الخلفيات في الإصدار الجديد من النظام.
كما تشير التوقعات إلى أن تبويب Collections يعود لمكتبة الصور الخاصة بالمستخدم، والتي سيتاح إستخدامها أيضاً كخلفيات للشاشة، وهي من المميزات التي غابت عن نظام تشغيل iOS.
أيضاً تشير التسريبات إلى أن إختيار “Home Screen Appearance” سيتيح للمستخدم تغيير تصميم الشاشة، بتجربة تحاكي تطبيق Apple Watch.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى خطط ابل لدعم تخصيص النظام في iOS 14 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.