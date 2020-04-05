تكنولوجيا: شاومي تقدم سوارة Redmi Band بسعر منخفض وتحسينات عن سوارة Mi Band 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي مؤخراً عن إصدارها الجديد من السوارات الذكية Redmi Band التي تنطلق بسعر 14 دولار فقط، مع تحسينات عن إصدار الشركة السابق Mi Band 4.

انطلقت سوارة Redmi Band الذكية بشاشة OLED ملونة بحجم 1.08 إنش، مع تصميم مسطح لزجاج الشاشة، كما تدعم السوارة الذكية عرض الإشعارات من الهاتف، وتدعم أيضاً عرض حالة الطقس.

كما تدعم سوارة Redmi Band الذكية الشحن عبر USB-A، ويصل عمر الشحن في السوارة الذكية إلى 14 يوم، أيضاً يمكن شحن السوارة بشكل كامل في ساعتين فقط.

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وتضم سوارة Redmi Band مستشعر بصري لرصد نبضات القلب، كما تدعم تتبع نشاط المستخدم في 5 من الأنماط الرياضية، أيضاً تدعم السوارة الذكية تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، كما تأتي بميزة مقاومة الماء عند 5 ATM لذا يمكن أن تدعم المستخدم بشكل جيد في تمارين السباحة، ولا تضم السوارة الذكية تقنية NFC.

وتتوفر سوارة Redmi Band الذكية بعدد 4 من الإختيارات في الألوان هم الأسود، الأحمر والبني إلى جانب اللون الأزرق، على أن تنطلق بعدد 72 وجه للسوارة الذكية وتتوفر في السوق الصيني في 9 من أبريل.

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