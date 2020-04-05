شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقرر غلق متاجرها بالولايات المتحدة حتى أوائل مايو بسبب تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة أبل الإبقاء على 270 منفذا للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة مغلقا لفترة أطول من المخطط لها في الأصل، ففي بريد إلكتروني للموظفين، قال نائب رئيس الشركة Deirdre O’Brien، إن متاجر أبل ستظل مغلقة حتى أوائل شهر مايو، وعندما أعلنت شركة أبل لأول مرة عن قرار إغلاق جميع مواقع البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة بعد تفشى فيروس كورونا، كانت لمدة أسبوعين فقط.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعد التمديد كان الموعد المتوقع لفتح منافذها فى 27 مارس، ولكن وسط أعداد متزايدة بسرعة من حالات COVID-19 عبر الولايات المتحدة، مما دفع الشركة إلى إعادة تقييم جدولها الزمنى الأولى.

وقررت الشركة أن تواصل مراقبة الظروف المحلية لكل منشأة على أساس يومي، وسيتم اتخاذ قرار بشأن موعد إعادة فتح مواقع البيع بالتجزئة على أساس مراجعات شاملة ومدروسة وأحدث إرشادات من الحكومات المحلية وخبراء الصحة العامة. ووضعت الشركة سياسة العمل من المنزل لجميع مكاتب الشركة وتتوقع أن تستمر حتى أوائل مايو أيضًا.

وقال O’Brien، إن التحول قد جاء مع العديد من التحديات الجديدة لبعض موظفيها الذين لديهم أطفال، وشجع عمالها على إنشاء جداول بديلة لاستيعاب جهود رعاية الأطفال والتعليم المنزلي.

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وكان التغيير صعبًا بشكل خاص بالنسبة لأقسام الهندسة والتصميم، التي تعمل على المنتجات غير المعلنة التي خططت الشركة للكشف عنها في وقت لاحق من العام.

واشتكى بعض مهندسي البرمجيات في الشركة من العمل من المنزل دون الوصول إلى النماذج الأولية لجهزة أيفون المقبلة والأجهزة الأخرى، ولكن لمحاولة تعزيز الروح المعنوية، عرضت أبل تعويض الموظفين عن مشتريات المكاتب المنزلية.

وأرسلوا أيضًا نصائح حول بيئة العمل والإنتاجية، واستضافوا مسابقة على مستوى الشركة للموظفين لمشاركة صور مكاتبهم المنزلية.