شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: النموذج الثالث لمركبة SpaceX للمريخ ينفجر بعد فشل اختبار الضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت شركة SpaceX فشل نموذجها الثالث من مركبتها المخطط وصولها للمريخ "Starship"، وذلك بعدما انفجرت المركبة في مرحلة مبكرة أثناء اختبار ضغط فاشل، حيث تم الاختبار منشأة بوكا تشيكا في ولاية تكساس، وانفجرت المركبة أثناء الاختبار الذي ملأ المركبة بوقود دفع يخفض درجة الحرارة في محاولة لمحاكاة الرحلات إلى الفضاء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فبعد مد مادة الدفع للمركبة، انفجر النموذج الخاص بـ SpaceX، وهو ينحرف من الداخل إلى الخارج حتى ينهار في النهاية تحت الضغط.

وكتب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، أن فشل الاختبار كان نتيجة خطأ في التكوين، لكن الشركة لا تزال تحقق في المشكلة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يعاني فيها نموذج Starship الأولى من هذا الفشل، ويأتي بعد أكثر من شهر بقليل من حدث سابق، ففي فبراير، فشل نموذج أولي خلال نفس الاختبار في منشأة بوكا تشيكا للشركة.

Advertisements

وأظهرت اللقطات التي التقطها أحد سكان بوكا تشيكا المركبة تنفجر وترسل ضوضاء من الفولاذ المقاوم للصدأ تتطاير من منصتها وتتحطم.

فيما حدث الفشل الأول في نوفمبر من العام الماضي خلال اختبار الضغط المبرد، بينما قال ماسك إنه يأمل أن تكون المركبة الفضائية جاهزة لأول رحلة تجريبية مدارية في وقت لاحق من هذا العام.

وفي طلب رسمي في سبتمبر، طلبت SpaceX الإذن للطيران من Starship أكثر من 12 ميلًا إلى المدار ثم هبوط الطائرة في نفس المكان.

يشير دليل المستخدم الذي تم إصداره مؤخرًا إلى أن SpaceX تريد أن تكون Starship في النهاية مركبة شحن ذات سعة يمكنها توصيل الأقمار الصناعية وحمولات علمية إلى الفضاء، بالإضافة إلى مركبة مستأجرة لما يصل إلى 100 راكب يصل إلى المريخ وما بعده.