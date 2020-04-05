شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد ناسا يشاركون تمارينهم من الفضاء لتحفيز سكان الأرض على مواجهة كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك رواد فضاء ناسا تمارينهم اليومية على متن محطة الفضاء الدولية للمساعدة في تحفيز أولئك الذين يعيشون في عزلة على الأرض وسط تفشى فيروس كورونا، حيث يخضع مليارات الأشخاص لأوامر الإغلاق للحد من انتشار الفيروس، مما يجبرهم على إيجاد طرق مبتكرة للبقاء في حالة جيدة في المنزل، ويحاول الرواد الذين يقضون شهورا في عزلة خارج الأرض المساعدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فنشر رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) روتين تمرينهم من 250 ميلًا فوق الأرض.

وأخذت جيسيكا مائير من وكالة ناسا الجمهور في جولة تظهر معداتهم المؤقتة التي تتضمن نظام يشبه الأوزان الحرة، وجهاز المشي مع دراجة ثابتة بدون مقعد أو مقود.



رواد الفضاء 1 وقالت مائير: "أظهرت الدراسات أن التمرين حيوي ليس فقط لصحتك الجسدية، بل لصحتك العقلية أيضًا". وأضافت: "قد تحتاج إلى أن تكون قادرا على رفع معدل ضربات القلب أثناء وجودك في المنزل دون التوجه إلى صالة الألعاب الرياضية، ونحن واثقون من أنه يمكنك التوصل إلى شيء ما". تفشى فيروس كورونا في أنحاء العالم، وخلال هذا الوقت العصيب، يبحث الكثير عن طرق لتخفيف التوتر وتحولوا إلى ممارسة الرياضة، ومع ذلك ، فإن البقاء في المنزل قد يكون من الصعب الحصول على تمرين رائع، ولكن مائير وفريقها شاركوا روتينهم بينما يقضون الوقت أيضًا في عزلة. ويفرض التمرين في الفضاء تحديات فريدة، فبدون ممارسة التمارين الرياضية، يمكن أن يخسر رواد الفضاء ما يصل إلى 15% من كتلة عضلاتهم، وبعضها بشكل دائم.

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كما أنه على متن محطة الفضاء يوجد جهاز التمارين المقاومة المتقدمة (aRED)، وهو آلة الوزن الشاملة للطاقم التي تستخدم أنبوبي فراغ كبيرين لتوليد المقاومة.

ويستخدم نظام مكبس لمحاكاة تمارين الوزن الحر في الجاذبية العادية للعمل على جميع مجموعات العضلات الرئيسية من خلال القرفصاء وزيادات رفع الساق.

وأوضحت وكالة ناسا في بيان لها: "في حين أن الهدف الأساسي لـ aRED هو الحفاظ على قوة العضلات وكتلتها، فإن التمارين المقاومة تساعد رواد الفضاء أيضًا على زيادة القدرة على التحمل للمهام الصعبة جسديًا مثل المشي في الفضاء".

ويحتاج الطاقم أيضًا إلى القيام ببعض تمارين القلب والأوعية الدموية، والتي تتم باستخدام جهاز مشي صغير أو دراجة ثابتة، لكنهم مختلفون عما تراه في صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك، فتم تصميم جهاز المشي على متن المحطة للسماح لرواد الفضاء بالعمل دون اهتزاز المعدات.

كما أنها مزودة بحزام متصل بحبال، والتي تحافظ على الجرى في مكانك أثناء وجود الجاذبية الصغرى. كما شارك رائد الفضاء في وكالة ناسا سكوت كيلي الذي قضى ما يقرب من عام في محطة الفضاء الدولية أفضل نصائحه للبقاء على قيد الحياة.

وأمضى رائد الفضاء المتقاعد ما مجموعه 520 يومًا في محطة الفضاء، حيث استمرت أطول مهمة له 340 يومًا من 27 مارس 2015 إلى 1 مارس 2016.

وقال كيلي إن الشيء الوحيد الذي فاته أكثر خلال عامه في محطة الفضاء الدولية هو القدرة على الخروج، ولا سيما رائحة الطبيعة وصوتها ومعالمها. وقال إنه على الناس أيضًا إتباع جدول زمني، وأن يكون لديهم هواية، وأن يحتفظوا بمجلة، وأن يشاهدوا المسلسلات التلفزيونية، وكذلك يحصلوا على قسط وافر من النوم عندما يضطرون إلى البقاء في منازلهم.