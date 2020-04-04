تيليجرام تدعم مكافحة كورونا بمزايا جديدة

أعلنت خدمة التراسل الفوري تيليجرام يوم الجمعة عن إطلاق بعض الأدوات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل إبقاء الناس على إطلاق بشأن الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وقالت تيليجرام في تدوينة: “تعد قنوات تيليجرام أداة قوية لبث رسائلك إلى جمهور غير محدود. فمنذ عام 2015، تستخدم المؤسسات الإعلامية والشخصيات العامة القنوات للوصول إلى القراء والناخبين والمعجبين – خاصة في البلدان التي تكون فيها حرية التعبير محدودة”.

وأضافت تيليجرام: “لاحظنا حديثًا نوعًا جديدًا من القنوات تكتسب شعبية: وهي تلك التي أنشأتها وزارات الصحة من جميع أنحاء العالم. إذ ترسل الهند، وماليزيا، والعديد من البلدان الأخرى تحديثات الأخبار والتحذيرات والنصائح عبر تيليجرام”.

ولمساعدة المستخدمين على التمييز بين المصادر الموثوقة والأخبار المزيفة، أطلقت تيليجرام عملية تحقق مبسطة، تسمح لمن يملك حسابات موثقة على شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، الحصول على شارة تؤكد أن قناته، أو مجموعته، أو دردشته الآلية موثوقة على تيليجرام.

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ولمساعدة المستخدمين على الحصول على التحديثات المتعلقة بفيروس (كوفيد-19)، سهلت تيليجرام إرسال الإشعارات إلى جميع المستخدمين في البلدان التي لديها قنوات رسمية تخص الفيروس، كما أنها تعرض عليهم الانضمام إلى مصادر المعلومات.

وللتأكد من عثور المستخدمين على معلومات دقيقة وذات صلة بشأن الوباء في منطقتهم، أنشأت تيليجرام قناة خاصة تظهر كأفضل نتيجة لجميع الكلمات الرئيسية المتعلقة بالفيروس التاجي في البحث. وتحتوي على قائمة مصادر الأخبار الرسمية حسب البلد.

ولتشجيع الناس على تطبيق تدابير الحماية من الفيروس، أطلقت تيليجرام ميزة تسمح بإضافة الأقنعة إلى الصور الشخصية.