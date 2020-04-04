شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهمة أبولو 6 تطلق آخر رحلة اختبار لصاروخ Saturn V.. فى مثل هذا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي فكان على رأس الصاروخ وحدة القيادة والخدمة أبولو ونسخة مرجعية من الوحدة القمرية.

وفي حين واجهت البعثة بعض المشاكل، فقد اعتبرت ناجحة بما يكفي ليتمكن رواد الفضاء من الطيران بعد ذلك. كما أنه بعد بضع دقائق من الإطلاق، تسبب التذبذب في بعض محركات الصواريخ في كسر خطوط الوقود الداخلية.

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هذا جعل بعض المحركات أغلقت مبكرًا، لكن المحركات الأخرى عوضت عن طريق حرقها لفترة أطول. وأثر هذا الأمر على المركبة الفضائية بتوجيهها في مدار مختلف قليلاً عن المخطط الذي خططت له وكالة ناسا في البداية، لكن وكالة ناسا لا تزال تصف المهمة بأنها ناجحة.

فيما نجحت أول مهمة لبرنامج أبولو لوضع البشر على سطح القمر، خلال انطلاق الرواد بمهمة أبولو 11، بعد هذه المهمة بعام واحد، وتطلع ناسا إلى إعادة البشر إلى سطح القمر قريبا في 2024.

أطلقت ناسا على مهمتها للعودة إلى القمر اسم Artemis، والتى تتطلب صاروخًا عملاقًا بالإضافة إلى الهبوط لنقل الناس إلى سطح القمر مثل أبولو، وستحمل هذه المهمة أول امرأة إلى سطح القمر ومعها رجل إلى الجانب البعيد، حيث تهتم الوكالات حاليا بهذا الجانب بشكل خاص لاختلافه عن الجانب القريب والقدرة على اكتشاف العديد من الأسرار.