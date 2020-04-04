شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو قاعد فى البيت.. 5 نصائح من "ماسنجر فيس بوك" للاستفادة من التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب وباء كورنا COVID-19 الحالي في حدوث اضطرابات واسعة النطاق في الحياة اليومية للناس حول العالم، ونظرًا لأن المواطنين في كل مكان يستجيبون بحكمة لنصيحة المسئولين بالبقاء في المنزل، فقد لجأوا في الوقت نفسه إلى منصات التكنولوجيا والرسائل مثل Messenger للبقاء على اتصال مع الأصدقاء المقربين والعائلة.

وقد شهد ماسنجر زيادات كبيرة في استخدام التطبيق لأشياء مثل مكالمات الفيديو الجماعية، حيث يستخدم 70٪ من الأشخاص على مستوى العالم هذه الوظيفة في Messenger، وقد تضاعف الاتصال بشكل عام على Messenger في الأماكن الأكثر تأثرًا بالفيروس في جميع أنحاء العالم.

ونظرًا لأن المزيد والمزيد من الأشخاص يواصلون الاعتماد على ماسنجر للبقاء على اتصال مع بعضهم البعض خلال هذه الفترة، فقد طرح التطبيق مجموعة من النصائح المفيدة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من التطبيق كما يلى:

يمكن إجراء مكالمة صوتية أو محادثة فيديو مع أصدقائك وعائلتك عبر ماسنجر بكل سهولة ويسر، فمن داخل المحادثة، اضغط على رمز الهاتف أو الفيديو في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، ويمكنك إضافة ما يصل إلى 8 أشخاص في مكالمات الصوت والفيديو الجماعية.

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يمكن للمستخدم خلال المكالمة إضافة فلاتر الواقع المعزز لصورته بكل سهولة، فقط افتح التطبيق ببساطة، واضغط على قصتك (علامة + في الجزء العلوي الأيسر بجانب قصص أصدقائك) وابحث عن الفلتر الذي يعجبك، كما يمكنك أيضًا العثور على مرشحات AR أثناء إجراء مكالمة فيديو مع أصدقائك، فقط اضغط على أيقونة الوجه المبتسم وحدد مرشح AR.

يمكنك التعبير عن نفسك من خلال الملصقات، وذلك ضمن المحادثة، فقط اضغط على الوجه المبتسم، والذي سيعرض خيارات الملصق، اضغط على "+" للوصول إلى متجر الملصقات، حيث يمكنك تنزيل حزم الملصقات مجانًا والاختيار من بين الخيارات بناءً على حالتك المزاجية، أو يمكنك البحث عن أي ملصق يعتمد على كلمة رئيسية عن طريق كتابة الكلمة في شريط البحث، ولإرسال ملصق، ما عليك سوى النقر على الملصق الذي تريده وسيتم إرساله تلقائيًا.

في بعض الأحيان يمكن أن يكون إرسال رسالة فيديو أفضل من رسالة نصية أو صورة، حيث يمكنك التقاط الفيديو القصير عن طريق الضغط على دائرة الالتقاط لأسفل لمدة 15 ثانية أو أقل على كاميرا Messenger.

تلتقط العديد من الهواتف الذكية مقاطع فيديو بدقة عالية، والآن يمكن للأشخاص على ماسنجر إرسال وتلقي مقاطع فيديو بجودة عالية الدقة 720 بكسل مباشرة من ألبوم الكاميرا، كما يمكن للأشخاص أيضًا إرسال واستقبال الصور في Messenger بدقة 4K، وهي أعلى جودة تدعمها العديد من الهواتف الذكية.