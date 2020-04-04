تكنولوجيا: رصد هاتف Galaxy A21s في Geekbench بمعالج Exynos 850

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق قريباً إصدار جديد من هواتف سامسونج المتوسطة بعنوان Galaxy A21s، ولقد رصد الهاتف اليوم في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Exynos 850.

كشفت التسريبات التي جاءت من Geekbench اليوم عن المواصفات الرئيسية لهاتف Galaxy A21s المرتقب، حيث يأتي الهاتف بنموذج رقم SM-A217F، كما يضم معالج Exynos 850، وينطلق بنظام تشغيل Android 10، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع توقعات بإختيارات أخرى في الذاكرة العشوائية.

Advertisements

لم تقدم التسريبات التي ظهرت في Geekbench الكثير من التفاصيل حول مواصفات هاتف Galaxy A21s، إلا أن تقرير سابق من SamMobile كشف عن السعة التخزينية للهاتف الذي ينطلق بسعة تخزين 32 أو 64 جيجا بايت، كما تقدم سامسونج هذا الإصدار بعدد 4 من الإختيارات في الألوان هم الأسود، الأزرق، الأحمر إلى جانب الأبيض.

من جانب أخر أكد تقرير SamMobile على أن هاتف Galaxy A21s يأتي بكاميرة macro بدقة 2 ميجا بيكسل، أيضاً من المتوقع أن تعلن سامسونج رسمياً عن هذا الإصدار قريباً.

المصدر

اعلان





