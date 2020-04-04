تكنولوجيا: ابل تستعد لترقية Siri بعد الإستحواذ الأخير على شركة Voysis

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستحوذت عملاق التكنولوجيا ابل على شركة التقنية Voysis التي تستهدف تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي، حيث تشير التوقعات إلى أن ابل تستعد لترقية مساعد Siri الرقمي لإدراك وفهم لغة المستخدم بكفاءة.

إنتهت شركة ابل من أحدث صفقات الإستحواذ في عالم التكنولوجيا، حيث إستحوذت على شركة التقنية والذكاء الإصطناعي Voysis لتطوير مساعد Siri الرقمي.

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يتنافس عمالقة التكنولوجيا في تطوير المساعد الرقمي ليقدم آداء أفضل في دعم المستخدمين، ولا يختلف الحال مع شركة ابل، حيث تحاول ترقية Siri بإستحواذ جديد على إحدى الشركات المتخصصة في تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي، وذلك في إطار محاولة الشركة تعزيز آداء المساعد الرقمي في إدراك لغة المستخدم الطبيعية.

ومن المتوقع أن يدعم هذا الإستحواذ مساعد Siri الرقمي في إدراك عبارات البحث بكفاءة أفضل، لعرض نتائج البحث بكفاءة أفضل، كما تنضم شركة Voysis إلى عدد من الشركات الناشئة والمطورة للذكاء الإصطناعي التي إستحوذت عليها ابل خلال السنوات الماضية.

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