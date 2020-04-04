AnTuTu تكشف عن قائمة الهواتف الذكية الأفضل على منصتها خلال شهر فبراير

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت منصة إختبارات الأداء AnTuTu بنشر قائمتها للهواتف الذكية العشرة الأفضل أداءً خلال شهر مارس الماضي. في السابق، كانت منصة إختبارات الأداء تكشف فقط عن أفضل الهواتف الرائدة، ولكن الآن هناك قائمة للهواتف الذكية المتوسطة الأفضل أداءً على المنصة. تستند النتائج النهائية إلى متوسط النتيجة التي حققها كل هاتف على منصة AnTuTu V8.

عندما يتعلق الأمر بقائمة الهواتف الرائدة، نرى الهاتف Oppo Find X2 Pro في المرتبة الأولى برصيد 606389. أما بخصوص المرتبة الثانية، فقد كانت من نصيب الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro والذي حصد 598572 نقطة، بينما كانت المرتبة الثالثة من نصيب الهاتف Oppo Find X2 برصيد 590253 نقطة. وبالنسبة للمراتب الأخرى، فقد كانت من نصيب كل من Redmi K30 Pro و Vivo iQOO 3 و Xiaomi BlackShark 3 Pro و Realme X50 Pro 5G و Vivo NEX 3S 5G و Xiaomi Mi 10 و Xiaomi BlackShark 3.





وفيما يخص قائمة الهواتف الذكية المتوسطة، فقد كانت المرتبة الأولى من نصيب الهاتف Oppo Reno 3 5G برصيد 407340 نقطة، ويليه الهاتف Vivo X30 5G في المرتبة الثانية برصيد 326822 نقطة، والهاتف Redmi K30 5G في المرتبة الثالثة برصيد 324717 نقطة. وبالنسبة لبقية القائمة، فهي تشمل على التوالي كل من Oppo Reno 3 Pro 5G و Honor 9X Pro و Huawei Nova 6 SE و Honor 9X و Honor 20S و Huawei Nova 5i Pro و Redmi Note 8 Pro.